Hier donnert eine Lawine aufs Dorf zu

Die erhöhte Lawinengefahr im Wallis hält die Air Zermatt derzeit auf Trab. An Weihnachten waren so insgesamt sechs Helikopter im Einsatz.

In Saas-Fee sprengten Mitarbeiter der Air Zermatt so etwa vorsorglich eine Lawine. Die gelösten Schneemassen donnerten danach ins Tal hinunter – und direkt am Dorf vorbei. Ein Mitarbeiter hielt den Niedergang der Lawine vom Heli aus im Film fest. (Siehe Video)

Skifahrer verschüttet

Doch nicht alle Lawinen, die ins Tal donnerten, wurden absichtlich herbeigeführt. Ausserhalb des Skigebiets von Zermatt löste sich ein Schneebrett und verschüttete einen Skifahrer. Dieser konnte sich mit Hilfe der rasch eingeflogenen Rettungskräfte unverletzt aus den Schneemassen befreien.

Auch in Bellwald löste sich in der Nähe einer Skipiste ein Schneebrett. Sofort rückten die Rettungskräfte aus; man vermutete eine verschüttete Person. Doch nach zwei Stunden der Suche gab es Entwarnung – die Lawine hatte niemanden erwischt.





(miw)