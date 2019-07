Diese Betonstützen fliegen um 14 Uhr in die Luft

Die Migros hat sich das Areal der ehemaligen Papierfabrik in Utzenstorf unter der Nagel gerissen. Bevor die Genossenschaft auf dem Areal bauen kann, müssen die Altlasten weg. Dazu werden am Freitag um 14 Uhr Sprengungen vorgenommen. So müssen neun Betonstützen der ehemaligen Holz-Hochförderanlage kontrolliert in die Luft gejagt werden.

(cho)