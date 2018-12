Hier knallen in der Region die Korken

Sobald der Silvester vor der Tür steht, sollte man sich entscheiden, wo man ins neue Jahr rutschen will. Das Problem: Wer gern ausgehen möchte, muss sich zwischen unzähligen Partys entscheiden. Wir haben einige Fest-Leckerbissen für Sie herausgepickt:

Bern Bierhübeli Flower-Power

Im Bierhübeli Bern können Nachtschwärmer an Silvester zu musikalischen Höhenflügen aus den 70er-, 80er-, 90er- und Nuller-Jahre ins 2019 tanzen. Das Motto der Party lautet «Flower Power». Das Bierhübeli verwandelt sich demnach an Silvester zum grössten Hippie-Party-Tempel der Region. Tickets für die sind ab 40 Franken erhältlich.

Bern NYE Warehouse Rave

In einer rauen, düsteren Lagerhalle in Bern-Wankdorf können House- und Tech-House-Begeisterte an Silvester bis in die frühen Morgenstunden festen. Insgesamt kann man dort zu Musik von sechs verschiedenen DJs neun Stunden lang durchtanzen. Hinter den Turntables steht neben dem Tanzkarussell-Kollektiv auch der französische Überflieger Tim Baresko, der sein Jahr nach Auftritten in New York, Miami, Chicago und London in Bern abschliesst. Tickets sind ab 39 Franken erhältlich.

Bern Silvester Gambling Night

Im Grand Casino Bern kann man den Silvester auf andere Art feiern. Nach dem Motto «Spielen, Essen, Geniessen» können Besucher dort am reichhaltigen Buffet à discrétion zulangen und sich an den unzähligen Automaten und Spieltischen austoben. Das Silvester-Package beinhaltet neben Buffet und vier Gratisgetränken auch 30 Franken Spielguthaben. Der Preis pro Person beträgt 99 Franken.

Olten The Great Gatsby

Die Stadtmixbar in Olten versetzt sich an Silvester zurück in die 20er-Jahre. Die Veranstalter der «The Great Gatsby»-Party versprechen eine «mega Deko» und ausgewählte DJs, die die Besucher in die goldigen Zwanzigerjahre zurückkatapultieren sollen. Der Eintritt ist gratis. Gästen, die im 20er-Jahre-Look auftauchen, wird eine Überraschung versprochen.

Bern Endstation

Wer sich nicht zwischen Hip-Hop und elektronischer Musik entscheiden kann, sollte an Silvester den Gaskessel in Bern aufsuchen. Dort beginnt der Abend mit einem Livekonzert der Berner Rap-Crew Keni Gründ. Nebenan sorgen die Gaskessel-Allstars bis in die frühen Morgenstunden für elektronischen Sound. Im Vorverkauf sind Tickets für 17 Franken erhältlich. An der Abendkasse wird das Ticket 20 Franken kosten.

Bern Rock Silvester Night

Wer weder mit elektronischer Musik noch mit Hip-Hop etwas anfangen kann, besucht an Silvester vielleicht die Rock Silvester Night im Das Zelt. Dort bringt DJ FIX nämlich die besten Rocksongs der letzten Jahrzehnte. Gespielt werden Stücke von AC/DC, Kiss, Van Halen, Bon Jovi, Nirvana und vielen anderen Rocklegenden. Das Ticket für die Rock-Party kostet im Vorverkauf 29 Franken.

Lyss Silvester à la KUFA

Die Kulturfabrik KUFA Lyss hat sich für Silvester etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das Motto der Party lautet «Color Rush». Demnach muss jeder Partyteilnehmer entweder in blauer oder goldener Kleidung auftauchen – sonst wird der Einlass verwehrt. Passend zu den Farben, gibt es auf der Party zwei verschiedene Dance-Floors. Der goldene Floor steht ganz im Zeichen von Trap, Urban und Hip-Hop, während auf dem blauen Hits der 2000er laufen.

Bern Kater Karlo

Nach exakt drei Monaten verabschiedet sich der Club Kater Karlo planmässig von der Stadt Bern und schliesst seine Tore – für immer. Aber ohne eine gehörige Abschiedssause will die Zwischennutzung nicht dichtmachen. Mit elektronischer Musik und Gejohle wollen die Betreiber dem Kapitel Kater Karlo ein würdiges Ende setzten und noch ein letztes Mal bis in die Morgenstunden feiern. Der Eintritt kostet 30 Franken.

Bern Barstreet

Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder eine grosse Barstreet-Silvesterparty auf dem Allmend-Areal. Diverse EDM-DJs wie Mike Candys oder Loco Escrito sollen vor Ort für die richtige Stimmung sorgen. Ein Ticket kostet zwischen 28 und 35 Franken.

Bern Silvesterparty by Radio Energy

Wer zuerst gemütlich essen möchte und im Anschluss gleich das Tanzbeinschwingen will, kann dies an der Silvesterparty von Radio Energy auf dem Gurten tun. Dort werden ab 22 Uhr verschiedene DJs in der Kulturschür UPtown hinter den Plattenspielern stehen und die grössten Partyhits von heute und gestern spielen. Die Party ist bereits ausverkauft.

(rc)