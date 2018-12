Nils (11) bringt den Christbaum cool ins Netz

Mit seinem Video sorgt 20-Minuten-Leser Hans Oberli für Lacher. Auf dem Weihnachtsmarkt in Langenthal half er seinem Bruder Christbäume zu verkaufen. Mit im Spiel waren auch sein Sohn – und einige Tassen Glühwein. «Wir haben versucht, die Weihnachtsbäume auf eine effizientere Art und Weise zu verpacken», scherzt der Langenthaler. Das Resultat? Sehen Sie im Video oben.

Nicht nur der 11-jährigen Nils fand an der Aktion Gefallen, auch die Besucher am Weihnachtsmarkt reagierten amüsiert: «Einige fragten sogar, ob sie den Baum samt Buben kaufen könnten. Der sei nämlich ein guter Weihnachtsständer», so Oberli lachend.

(20 Minuten)