War es die Hitze? Oder ein technischer Defekt? Am späten Montagnachmittag fing ein Bus am Bahnhof in Münsingen BE Feuer. Aus dem Fahrzeug von Bernmobil schossen zur Feierabendzeit plötzlich grosse Flammen empor, schwarzer Rauch verbreitete sich auf dem Bahnhofplatz.

Der Linienbus begann bereits auf der Strecke, kurz vor dem Halt in Münsingen, zu rauchen. An der Bushaltestelle am Bahnhof konnten sich die Passagiere und der Chauffeur gerade noch rechtzeitig ins Freie retten.

Beim Brand gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr konnte den Brand schliesslich auch rasch löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Hier steht ein Linienbus in Flammen

(miw)