Ein YB-Heimspiel im Zürcher Letzigrund

Das schönste Meistererlebnis gibts wohl nur live im Stadion. Das dachten sich auch zahlreiche YB-Fans: Denn die 3000 Tickets für den Gästesektor vom kommenden Spiel in Zürich waren schnell ausverkauft. Wegen der hohen Nachfrage, stellte der FC Zürich den Bernern sogar noch 1500 zusätzliche Tickets zur Verfügung. Diese gingen am Donnerstag an den offiziellen Verkaufstellen in Bern über den Ladentisch. Die restlichen Tickets für den Gästesektor können beim Kassenhaus 1 beim Wankdorf gekauft werden. Dies ganz nach dem Motto: Dr Schneller isch dr Gschwinder!

Viele Fans wussten bis anhin nichts von den zusätzlichen Tickets und kauften ihre Plätze im Sektor C, gleich neben der Zone der Berner Fans. Deswegen kann man auch in den Zürcher Sektoren mit gelb-schwarzer Unterstützung rechnen. In den Sektoren direkt neben den YB-Anhängern gab es am Donnerstag lediglich noch 40 Tickets zu kaufen. Demnach könnte das Spiel gegen Zürich für YB tatsächlich zum Heimspiel werden. Für das Spiel gegen Zürich wird es gar zwei Extrazüge geben, die zeitversetzt nach Altstetten fahren.

Public-Viewing in Bern

Für alle YB-Fans, die nicht ans Spiel gehen können, organisiert der BSC YB zudem ein Public-Viewing im Stade de Suisse. Nachdem die Berner am Mittwoch das Spiel gegen den FC Luzern gewannen, entschied man sich definitv, das Spiel zu übertragen, wie Mitarbeiter von YB bestätigen. Die Partie wird am Sonntag ab 16 Uhr live ausgestrahlt. Wenn sich YB gegen Zürich am Sonntag den Meistertitel sichert, wird anschliessend im Stadion gefeiert. Auch eine Freinacht soll es geben.

