Hier wird der Täter von Biel überwältigt

Ein 53-jähriger Mann drehte am frühen Mittwochabend in Biel durch. Mit einem Messer stach er im Migros an der Brüggstrasse einen Mann nieder. Laut Augenzeugen soll er mehrmals von hinten auf sein Opfer eingestochen habe. Der Schwerverletzte – wohl ein Zufallsopfer – ist nach wie vor in kritischem Zustand.

Festnahme zwischen Weihnachtsschmuck

Nach dieser Attacke entfernte sich der Angreifer vom Tatort. Im rund 500 Meter entfernten Manor bedrohte er mit einem Messer erneut Kunden. Dort konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden: Die Sicherheitsleute konnten den 53-Jährigen überwältigen. Er wurde inmitten der Papeterie-Abteilung, zwischen Geschenkspapier und Weihnachtkugeln, von der Polizei in Handschellen gelegt. Videos, die derzeit auf Instagram und Snapchat kursieren, zeigen die Anhaltung des Täters.

Der festgenommene Albaner befindet sich laut der Polizei nun in Haft, er wurde bereits einvernommen, auch mehrere Zeugenbefragungen wurden bereits durchgeführt. Gemäss aktuellem Ermittlungsstand soll die Täter das Opfer, das er mit dem Messer attakierte, nicht gekannt haben. Die genaue Hintergründe für die Tat werden nun ermittelt.

(cho/sul/iw)