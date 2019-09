Hier wird ein Walliser im Weissen Haus empfangen

Die Schweiz hat seit diesem Monat einen neuen Botschafter in den USA. Der aktuelle Abgesandte ist der Walliser Diplomat Jacques Pitteloud. Der Mann aus Sitten war unter anderem bereits Schweizer Geheimdienstleiter. Bis anhin arbeitete er als Direktor für Ressourcen beim EDA. Am 2. September übernahm er die Leitung der Schweizer Botschaft in Washington. Er ist der Nachfolger von Botschafter Martin Dahinden, der in den Ruhestand ging.

Der neue Schweizer Botschafter in den USA heisst Jacques Pitteloud. Er wurde 2018 vom Bundesrat in dieses Amt gewählt. Der 1962 geborene Walliser war ab 2000 Nachrichtenkoordinator des Bundes. Nach mehreren Pannen wurde der Dienst reorganisiert und einem Krisenstab unterstellt. 2006 trat Pitteloud in die Dienste des damals von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey geleiteten EDA ein. 2010 wurde er Schweizer Botschafter in Kenia.Ins Visier der Justiz geriet Pitteloud 2016, nachdem ihm zwei kenianische Brüder vorgeworfen hatten, sie unter Druck gesetzt zu haben. Er soll ihnen die Einstellung einer Strafuntersuchung in Aussicht gestellt haben, wenn sie ihm 50 Millionen Franken bezahlen würden. Im Dezember wurde er vom Bundesgericht aber definitiv entlastet. (sda /miw)

Nun hat der Walliser feierlich das Weisse Haus besucht. Mit Schweizer Fahne ist er vor Donald Trumps Präsidentensitz vorgefahren. Dies, um sein Amt als Schweizer Gesandter von den US-Behörden bestätigen zu lassen. Ein sogenannter Bestätigungsbrief wurde dabei von Pitteloud in einer feierlichen Zeremonie den USA übergeben. Dies markierte den Beginn der diplomatischen Zusammenarbeit.

«Exciting!»

Von seinem Empfang beim Regierungssitz von Trump in Washington hat der Schweizer Diplomat nun ein Video ins Internet gestellt. «What an exciting day» – was für ein aufregender Tag – meint Pitteloud dazu. Alles habe geklappt: «Ich bin nun offiziell angenommen», sagt der neue Schweizer Botschafter.

What an exciting day: Went to the @WhiteHouse ✅, presented my credentials ✅. I am official! Stay tuned for more details.🇨🇭🇺🇸 pic.twitter.com/F9QW4mnZE4 — Jacques Pitteloud (@SwissAmbUSA) September 16, 2019

(miw)