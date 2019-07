Hier zerstören Bagger ganze Strassen und Gleise

Während der Sommerferien laufen die Bauarbeiten in der Stadt Bern auf Hochtouren: Bernmobil erneuert derzeit die Gleise zwischen Hirschengraben und Kocherpark.

Umfrage Müssen Sie während den Sommerferienzeit ebenfalls arbeiten? Ja, ich kann leider nicht freinehmen.

Ich darf derzeit die Beine hochlagern. Was für ein Glück!

Ich nehme im Sommer nie Ferien.

Nur wenige Tage. Aber immerhin!

Dafür lässt das Unternehmen imposante Baumaschinen auffahren. Riesige Baggerschaufeln reissen die Strasse auf, die sanierungsbedürftigen Schienen werden dann aus dem Boden gerissen. Wer den Arbeiten auf Berns Strassen zuschaut, ist beeindruckt.

«Merci an die Arbeiter»

Doch bereits am 9. August müssen die Bauarbeiter mit der gesamten Sanierung fertig sein; dann nimmt Bernmobil wieder den gewohnten Betrieb auf.

Bis dahin wird der Verkehr in der betroffenen Region umgeleitet. Eine Bernerin bedankt sich bei dem ÖV-Unternehmen via Facebook:«Umleitung ist top organisiert. Merci und Bravo an alle Arbeiter!»



(miw)