Hier zu schwimmen ist jetzt lebensgefährlich

Mit Auerbacher und Saltos springt die Thuner Jugend den Sommer über von der örtliche Bahnhofbrücke in die Aare. Der anschliessende Schwumm entlang der Stadt hat ebenfalls seine Tradition.

Doch während der bevorstehenden warmen Wochen wird nichts mit dem Badespass auf der äusseren Aare. Seit neustem hängen auf der Brücke und entlang der Aare diverse Verbotsschilder – weder Hineinspringen noch Schwimmen ist derzeit erlaubt. Auf der Brücke patrouillieren gar Sicherheitsleute, um Schwimmer vom Flussbad abzuhalten.

Wieso, weshalb, warum?

Ein Aareschwumm auf dem äusseren Flussarm ist nämlich richtig gefährlich geworden. Um ein Gebäude am Ufer zu sanieren, wurde im vergangenen Herbst eine riesige Plattform in den Fluss gebaut. Jetzt aber haben sich dort Metallstangen gelöst, die unter Wasser quer im Fluss liegen. «Bleibt ein Schwimmer an einem solchen Stab hängen, kann dies sehr gefährlich werden», sagt Thuns Stadtingenieur Rolf Maurer. Deshalb werde nun alles unternommen, um Schwimmer von der Baustelle fernzuhalten.

Auch die Baufirma ist intensiv dran, die gefährliche Situation zu entschärfen. So wird nun abgeklärt, wie Taucher das im Fluss stehende Gerüst schnellstmöglichst flicken können.

«Baustelle lädt zu waghalsige Sprüngen»

Auch im etwas weiter unten liegenden Flussbad Schwäbis macht man die Badegäste auf die Gefahr aufmerksam. In der Badi hängen mehrere grosse Warnplakate, um die Situation zu verdeutlichen. «Ich appelliere an die Leute, das Verbot ernst zu nehmen», sagt der Bademeister.

Dennoch hat der Rettungsschwimmer seine Zweifel, dass sich alle an das neue Verbot halten werden. Im Gegenteil: «Der Kran und das Gerüst wird Waghalsige anlocken und zu spektakulären Sprüngen verleiten», befürchtet der Bademeister. Es sei einfach zu hoffen, dass nichts Schlimmeres passiert.

(miw)