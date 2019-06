Stadt-Schatz verstaubte 30 Jahre auf Estrich

Im Februar erhielt der Berner Stadtschreiber Jürg Wichtermann eine dringende Nachricht: Man habe das verschollene Zepter der Stadt Bern wiedergefunden. Es wurde im Historischen Museum abgegeben, wie die Mitarbeitenden-Zeitschrift der Stadt Bern schreibt. Das schwere Prunkstück ging in den Achtzigerjahren auf mysteriöse Weise verloren. Nun wurde das Rätsel gelöst:

Das Zepter lag jahrelang auf dem Estrich eines ehemaligen Stadtweibels. Dessen Enkel fand den Stab auf dem Dachboden seines verstorbenen Grossvaters. Er begriff sofort, dass der gefundene Stab nicht am richtigen Ort war, und brachte das Zepter ins Historische Museum in Bern.

Es lag jahrelang auf einem Dachboden

Das Zepter kommt heutzutage nur noch selten zum Einsatz. Der geschmückte Stab aus wertvollen Materialien dient als Zeichen der Würde und Macht. Heute wird er beispielsweise bei der Verleihung des Ehrenbürgerrechts oder beim alljährlichen Neujahrsempfang gebraucht. Weil das Zepter verschollen war, musste sich die Stadt Bern jeweils ein anderes Zepter für diese Anlässe ausleihen.

So entschied sich der Gemeinderat im Jahr 2004, dem ewigen Hin und Her endgültig ein Ende zu setzten. Die Stadt Bern gab die Herstellung eines neuen Zepters in Auftrag, eines schwarzen Stabs aus Ebenholz mit einem vergoldeten Silberknauf, auf dem ein kleiner Bär sitzt.

Das Zepter kommt wohl ins Museum

In Bern freut man sich über das wiedergefundene Zepter: «Es ist schön, dass dieses Herrschaftszeichen wieder bei der Stadt ist», freut sich Stadtschreiber Jürg Wichtermann. Zwar habe das Zepter keinen immensen materiellen Wert, jedoch sei mit seiner Rückkehr eine Lücke geschlossen und ein Rätsel gelöst worden.

Der symbolische Wert wiege viel mehr, auch wenn der alte Stab künftig nur noch selten zum Einsatz kommen werde. «Das alte Zepter ist etwas gar martialisch», so Wichtermann. Möglicherweise wird das alte Zepter deshalb in die Sammlung des Bernischen Historischen Museums aufgenommen.

