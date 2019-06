Hitzewelle verbiegt Gleise und lässt Züge ausfallen

Viele Pendler und andere Reisende hatten schon am Donnerstag wegen der Hitze zahlreiche Umwege und Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Zusätzlich waren am Donnerstagabend aufgrund einer Stellwerkstörung im Raum Hindelbank BE die Strecken Bern-Burgdorf und die Bahn-2000-Strecke Bern-Olten nicht befahrbar.

Umfrage Warst du auch von den Störungen betroffen? Ja! Ich musste auch warten.

Ich war nicht mit dem Zug unterwegs.

Nein! Zum Glück war meine Linie nicht betroffen.

Die Störungen hielten zum Teil bis am Freitagmorgen an. Gegen 8 Uhr meldete die SBB via Twitter das Ende der Störung auf dem vielbefahrenen Streckenabschnitt zwischen Bern und Bern Wankdorf. Die Einschränkungen waren im Fernverkehr, im Regionalverkehr und auch im S-Bahn-Verkehr zu spüren gewesen.

Bis voraussichtlich 8 Uhr kommt es aufgrund des Gleisschadens zwischen Bern und Bern Wankdorf weiterhin zu Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Reisende werden gebeten, den Fahrplan zu konsultieren. Besten Dank für die Geduld und das Verständnis. — SBB Medienstelle (@sbbnews) June 28, 2019

Schweizweite Probleme

Auch zwischen Genf und La Plaine GE kam es am Donnerstag durch einen hitzebedingten Gleisschaden zu Verspätungen und Ausfällen im Zugverkehr. Betroffen waren auch Fernverkehrszüge wie der TGV und der ICE. Die Störung konnte aber laut dem Railinformationsdienst in der Nacht auf Freitag behoben werden.

Und schliesslich war am Donnerstag auch der Bahnverkehr zwischen Zell LU und Willisau LU ebenfalls wegen eines Gleisschadens unterbrochen. Die S-Bahn-Züge wurden durch Ersatzbusse ersetzt.

Auch der Ticketverkauf betroffen

Zusätzlichen Ärger machte der SBB am Freitagmorgen eine IT-Störung. Die Online-Fahrplanabfrage funktionierte nicht und auch die Ticket-Verkaufssysteme fielen aus.

Das Zugpersonal sei informiert und verkaufe Billette ohne Zuschläge, teilten die SBB auf Twitter mit. Die Dauer der Störung war zunächst unklar.



(rc/sda)