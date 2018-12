Verschwindet die Mundart aus dem Chindsgi?

D. B.* (33), gebürtige Kroatin, kam mit vier Jahren in die Schweiz. Damals, so die Bielerin, habe die Kindergärtnerin mit ihr nur Berndeutsch gesprochen. Ganz anders bei ihren beiden Töchtern: «Die Lehrerin spricht fast nur Hochdeutsch mit ihnen. Das macht mich traurig.»

Spannungsfeld Mundart - Hochdeutsch

Das Thema Hochdeutsch im Kindergarten wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Der Kanton Zürich führte nach einem Volksentscheid 2012 Mundart als alleinige Unterrichtsprache ein. Auch im Kanton Aargau herrscht seit 2014 Mundart-Pflicht, nachdem die Stimmberechtigten eine entsprechende Initiative der Schweizer Demokraten (SD) angenommen haben. Im Kanton Bern reichte SVP-Grossrat Erich Hess zwischen 2010 und 2014 gleich drei Vorstösse ein, die Mundart im Kindergarten als grundsätzliche Unterrichtssprache festlegen wollten. Hess' Motionen wurden jedoch allesamt vom Grossen Rat versenkt. So wird in den Berner Chindgis neben Dialekt weiter Standardsprache gesprochen – mal mehr, mal weniger (siehe Haupttext).

Das Beherrschen der Mundart sei die Grundlage für eine gute Integration in die Gesellschaft, findet B. Deshalb habe sie selber die Initiative ergriffen: «Früher sprachen wir zu Hause Kroatisch. Jetzt rede ich mit meinen Kindern intensiv Berndeutsch.»

«Verarmung unserer Kultur»

SVP-Grossrätin Sabina Geissbühler-Strupler teilt die Besorgnis von B. Es komme einer «Verarmung unserer Kultur» gleich, wenn bereits Kindergärtler Hochdeutsch sprechen müssten. «Wir leben in der Schweiz, und die Mundart ist unsere Sprache», sagt die pensionierte Primarlehrerin. Gerade im Hinblick auf die Integration fremdsprachiger Kinder sei das Beherrschen des Dialekts essenziell.

«Er stärkt die Identifikation mit Bevölkerung und Kultur», ist Geissbühler-Strupler überzeugt. Die Mundart sei zudem die Sprache der Gefühle und Beziehungen: «Ein Kind kann seine Gefühle viel besser in der Mundart zum Ausdruck bringen als auf Hochdeutsch.»

Hoher Stellenwert der Mundart

Geht es nach dem Kanton, wird die Mundart im Kindergarten so schnell nicht zu Grabe getragen. In den Allgemeinen Hinweisen und Bestimmungen zum Lehrplan 21 misst ihr das Erziehungsdepartment einen «hohen Stellenwert» bei. Gleichzeitig habe auch das Hochdeutsche seine Berechtigung, wie Erwin Sommer, Vorsteher des Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung bei der Berner Erziehungsdirektion, betont: «In vielen Kindergärten des Kantons sind heute mehrere Nationen vertreten. Das Hochdeutsch dient der gegenseitigen Verständigung.»

In den offenen Unterrichtssequenzen werde grösstenteils Dialekt gesprochen. In ihrem Spiel würden die Kinder aber auch «unbekümmert und ohne Berührungsängste» die Standardsprache einsetzen, um in verschiedene Rollen zu schlüpfen, sagt Sommer. Und: «Je nach Klassenzusammensetzung kann es Sinn ergeben, die Standardsprache in geführten Unterrichtssequenzen zu sprechen.»

70 bis 80 Prozent Hochdeutsch

Tatsächlich kann der Anteil fremdsprachiger Kinder den Hochdeutschanteil stark beeinflussen, wie eine anonyme Telefonumfrage bei Stadtberner Kindergärten zeigt. Der Schulleiter eines Standorts mit sehr hohem Ausländeranteil, im Westen Berns, sagt: «In unseren Kindergärten wird 70 bis 80 Prozent Hochdeutsch gesprochen.» Wissenschaftliche Untersuchungen würden zeigen, dass ausländische Kinder bessere schulische Leistungen erbrächten, wenn mit ihnen im Kindergarten konsequent Hochdeutsch gesprochen worden sei, argumentiert der Schulleiter.

Ausserhalb des Unterrichts, in den Pausen oder in den Tagesschulen, dominiere die Mundart. Die Integration der Kinder sehe er daher in keinster Weise gefährdet, sagt er: «Kinder lernen Sprache in erster Linie von anderen Kindern, nicht von erwachsenen Lehrpersonen.»

Anders sieht es an einem Kindergartenstandort im Zentrum Berns aus. «In unseren Kindergärten wird mehrheitlich Schweizerdeutsch gesprochen, unabhängig davon, wie hoch der Ausländeranteil ist», sagt der Schulleiter. Das komme den Kindern entgegen und diene der Integration: «Auf dem Spielplatz oder beim Freispiel reden die Kinder auch Dialekt.» Der Hochdeutschanteil sei auf Unterrichtssequenzen beschränkt, die von der Lehrperson geführt werden. Für den Schulleiter ist klar: «Die Mundart ist Teil unserer Kultur. Wir müssen sie unbedingt pflegen.»

*Name der Redaktion bekannt