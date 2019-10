Schwerverletzter bei Horror-Crash auf der A12

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Autobahn A12 zwischen Rossens und Matran vor dem Rastplatz La Tuffière in Richtung Freiburg. Aus noch ungeklärten Gründen war ein 29-jähriger Lenker mit seinem Wagen heftig in die Mittelleitplanke geprallt. In Folge kollidierte das Auto mit einem weiteren Fahrzeug, das auf der rechten Fahrspur unterwegs war.

Die zwei Autos kamen nach der Kollision erst auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Der 29-jährige wurde beim Unfall schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der Fahrer des anderen Wagens wurde beim Unfall ebenfalls verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Horror-Crash hatte zwei weitere Unfälle zur Folge

Die Autobahn zwischen Rossens und Matran musste für drei Stunden gesperrt werden. Infolge des Unfalls kam es auf derselben Fahrbahn zu einer Folgekollision und auf der Gegenfahrbahn zu einem Unfall wegen Gegenständen auf der Strasse. Dabei kamen jedoch keine Personen zu Schaden.

(km)