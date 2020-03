Hotelier büsst Gäste-Paar mit 500 Franken

Eine mitgebrachte Cola oder ein Sandwich auf dem Zimmer konsumieren: Das ist in den meisten Schweizer Hotels kein Problem. Nicht so im Alpenhotel Fleurs de Zermatt: Dort herrscht laut Hausordnung ein striktes Ess- und Trinkverbot. Wer sich nicht daran hält, werde mit 500 Franken gebüsst.

«Noch nie erlebt»

Marcel Kalbermatten und sein Partner wollten ihren dreitägigen Aufenthalt dennoch mit einer Flasche Champagner einläuten, wie der «Walliser Bote» berichtet. Als die beiden an der Rezeption nach einem Eiskübel fragten, wurden sie wie schon beim Check-in nochmals auf die Hausordnung aufmerksam gemacht.

Das Paar dachte aber nicht daran, die Regel zu befolgen. «Ich habe selbst jahrelang in Zermatt in einem Hotel gearbeitet und bin oft unterwegs. So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Kalbermatten zur Zeitung. Also schlürften die beiden ihren Schämpis und liessen die Flasche danach demonstrativ auf dem Tisch stehen.

Rechtliche Grundlage für Busse fehlt

Weil die beiden Männer die ihnen auferlegte Busse danach nicht bezahlen wollten, bot das Rezeptionsteam die Kantonspolizei auf. Das Hotel zog allerdings den Kürzeren: Eine Strafanzeige gegen die beiden Männer war nicht möglich, da im Zimmer kein Sachschaden entstanden war.

Doch nicht nur das: Die in der Hausordnung angedrohte Busse konnte ebenfalls nicht ausgesprochen werden. Der Grund ist simpel, wie Rechtsanwalt Tobias Herren gegenüber 20 Minuten erklärt: «Im Strafgesetzbuch gibt es keine Bestimmung, die den Konsum selber mitgebrachter Lebensmittel in Hotels verbietet.» Und die Staatsanwaltschaft prüfe eben nur Verstösse, die im Strafgesetzbuch enthalten seien.

Jedoch dürfe ein Hotel ohne Weiteres in seiner Hausordnung eine Konventionalstrafe – der Ausdruck Busse ist in diesem Fall unpräzise, da nur die Polizei solche ausstellen kann – vorsehen, wenn gegen den Übernachtungsvertrag verstossen wird. «Wenn sich der Gast dann weigert zu zahlen, hat das Hotel hat die Möglichkeit, die Forderung vor einem Zivilgericht einzuklagen», sagt Herren. Allerdings müsse es nachweisen können, dass der Kunde im Moment des Vertragsabschlusses vom Ess- und Trinkverbot und der Konventionalstrafe wusste.

Zunahme an mitgebrachtem Essen

Hoteldirektor Daniel Biner will auf jeden Fall an seiner Hausordnung festhalten und die Formulierung so anpassen, damit sie gesetzeskonform sei. «Wir hatten viele Vorfälle, in denen durch das Kochen, Essen und Trinken im Zimmer das Inventar zu Schaden kam», erklärt er. Die Zahl der Gäste, die mit ihren Einkäufen aus den Lebensmittelgeschäften zurückkehrten, habe in den letzten Jahren stetig zugenommen.

Rechtsanwalt Herren empfiehlt dem Hoteldirektor, das Ess- und Trinkverbot sowie die fällige Strafzahlung bei dessen Nicht-Einhalten in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) aufzunehmen. «Zudem muss er sicherstellen, dass die Gäste bei Vertragsschluss ausdrücklich in diese einwilligen.»

(sul)