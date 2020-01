Hund beisst Besitzerin in Dressurpark tot

Am Dienstagnachmittag wurde der Kantonspolizei eine bewusstlose Frau in einem Dressurpark für Hunde in der Ortschaft Auboranges gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf eine Frau, die im Park am Boden lag. Sie wies bereits keine Lebenszeichen mehr auf. Neben der Frau verharrte ein belgischer Schäferhund.

Die Polizisten konnten sich der Frau so noch nicht nähern, da der Hund nach wie vor «sichtbar aggressiv» gewesen sei. Dieser reagierte auch entsprechend auf die eingetroffenen Polizisten: Plötzlich sei der Hund nämlich aus dem Park gerannt und habe sich auf eine Beamtin gestürzt.

Die Polizistin wurde am linken Arm gebissen. Da zog ihr Kollege die Waffe und erschoss den Hund. Die Freiburger Polizei schreibt dazu: «Der zweite anwesende Polizist hatte keine andere Wahl, als den Hund mit seiner Dienstwaffe abzutun.»

Staatsanwaltschaft untersucht Tragödie

Danach konnten sich die Polizisten der am Boden liegenden Frau nähern. Sie konnten jedoch nur noch den Tod der 45-Jährigen feststellen. Während die Besitzerin des Hundes nicht gerettet werden konnte, wurde die verletzte Polizistin von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Sie wurde jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt.

Nun laufen die Ermittlungen zum Vorfall: Gemäss den ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich die Besitzerin des Hundes mit diesem im Dressurpark für Hunde. In einem bestimmten Moment muss der Hund die Frau wahrscheinlich aus einem noch unbekannten Grund angegriffen und tödlich verletzt haben.



(miw)