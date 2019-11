Ihr glaubt, am Bahnhof gebe es eine Kussecke!?

Eine Bodenmarkierung im Bahnhof Bern wirft Fragen auf. Was sollen die zwei weissen Schuhabdrücke signalisieren? Was soll man dort unter einer Rolltreppe als Pendler oder Passant tun dürfen?

Die 20-Minunten-Leser haben fleissig gerätselt. Für Manuel aus Biel ist klar, dass das markierte Feld ein analoger Marktplatz für Alleinstehende ist: «Hierbei handelt es sich um einen Single-Spot, in welchem sich Singles hineinstellen können.» Und dann? «Falls ein anderer Single die Person, welche sich im Spot aufhält, interessant findet und kennenlernen möchte, kann er sich dazu stellen.» Wie praktisch, danke Manuel!

Ort für Blinde-Dates – oder doch eine Stehtoilette?

Andere erkennen in dieser Symbolik eine öffentliche Stehtoilette, einen ungefährlichen Handytipperplatz oder einen Ort, um Partneryoga zu praktizieren. Auch erkannten Leser eine Schutzzone vor Regenwetter für Mutter und Kind, eine offizielle Kussecke, aber auch einen Treffpunkt für Blind-Dates oder etwa den Warteplatz für jeweils einen Handwerker und einen Büroangestellten.

Leserin Tina glaubt hingegen, die Markierung sei eine reine Vorsichtsnahme, damit die Pendler nicht den Kopf anstossen: «Dort, wo die grösseren Füsse sind, hat ein grösserer Mensch unter der Schräge der Rolltreppe Platz zum Durchlaufen. Bei den kleineren Füssen kommt der kleinere Passant unten durch.»

Dafür ist die Zone wirklich

Was sagen wir dazu? Äusserst kreativ zwar, aber selbstverständlich völliger Quatsch! Die Fläche ist offiziell ein bewilligungsfreier Promotionsplatz. Die SBB Stellt diese kleine Fläche auf der Rückseite des Bahnhofs zum Flyerverteilen und Informieren zur Verfügung. So schreibt Leser Adrian völlig korrekt: «Diese Markierung ist für die anmeldefreie Promotion von Produkten gedacht.» Im Rechteck dürfen laut den SBB-Nutzungsbestimmungen maximal zwei Personen während maximal 20 Minuten Werbung machen. «Nicht gestattet ist das aktive Anhalten oder in den Wegstellen von Passanten, das Musizieren oder Reden/Vorträge halten», stehen weiter in den Richtlinien. Auch in den Bahnhöfen Basel SBB, Genf, Lausanne, Luzern, St.Gallen, Winterthur, Zürich und Zug sind solche kleine Flächen für die ideelle Nutzung markiert.

Pendler beobachten in der Berner Zone immer wieder Anhänger religiöser Gruppen. Während Firmen, Parteien und Marken ihre Promotionen mit einer Bewilligung an den besser frequentierten Plätzen des Bahnhofs verteilen, werden auf den bewilligungsfreien Promotionsplätzen oft Flyer für Gratis-Bibelstunden oder religiöse Magazine verteilt. Leser Go betitelt das Viereck so als «religiöse Rückzugsebene».





(miw)