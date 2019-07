Taucher fanden den Verletzten im Fluss

Ein 58-jähriger Mann ist am Dienstag bei einer Wanderung durch die Jaunbachschlucht abgestürzt. Ein andere Wanderer, der am Dienstagmorgen ebenfalls in den «Gorges de la Jogne» unterwegs war, entdeckte den Mann im Flussbecken. Sofort wurden die Retter alarmiert.

Danach folgte eine aufwändige Bergung: Polizisten, Taucher und etwa auch Feuerwehrleute waren notwendig, um an den abgestürzten Mann heranzukommen. Schliesslich schafften es die Einsatzkräfte, zum Mann vorzudringen. Dieser lag schwer verletzt, jedoch glücklicherweise noch bei Bewusstsein im dortigen Jaunbach.

Sofort wurde er mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Die Polizei hat den Vorfall mittlerweile untersucht: «Die am Tatort gesammelten Beweise zeigen, dass der 58-Jährige während eines Spaziergangs versehentlich gestürzt ist.»

