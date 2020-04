Seit 42 Tagen keinen einzigen Tropfen Regen

Seit dem zweiten Märzdrittel ist es in der Schweiz ausserordentlich trocken. In Genf beispielsweise fiel seit dem 12. März – also seit 42 Tagen – kein einziger Tropfen Regen vom Himmel. Dadurch wird der bisher bestehende Rekord von 41 trockenen Tagen aus dem Jahr 1896 seit diesem Donnerstag übertroffen.

Nicht nur in der Romandie, auch in der Deutschschweiz herrscht bereits seit Wochen Regenarmut: «Diverse Messstationen im Mittelland haben im April noch keinen Niederschlag registriert», sagt der Meteorologe Stefan Scherrer von Meteonews. Als Folge der trockenen Witterung haben einige Kantone ein absolutes Feuerverbot ausgerufen. Im Tessin und im Bündnerland herrscht ebenfalls anhaltende Dürre. Dort gilt auf dem ganzen Kantonsgebiet ein absolutes Feuerverbot. In weiteren 18 Schweizer Kantonen ist das Bräteln und «Füürle» im Wald und in Waldnähe zudem strengstens untersagt. Link zur aktuellen Lage: Waldbrandgefahr.ch

Auch in Zürich und St.Gallen ist «Füürle» jetzt verboten

Am Donnerstag hat etwa der Zürcher Regierungsrat das Entfachen von Feuer verboten. Das Zürcher Feuerverbot gilt im Wald und bis zu 50 Meter davon entfernt. In diesem Bereich ist es auch strengstens untersagt, die offiziellen, festen Feuerstellen zu benutzen. Ebenfalls verboten ist es, brennendes oder glühendes Material wie beispielsweise Zigaretten wegzuwerfen. Vom Feuerverbot ausgenommen sind laut der Zürcher Regierung Gas- und Elektrogrills, sofern sie mit der nötigen Sorgfalt betrieben werden.

Ab Samstag tritt schliesslich auch im Kanton St. Gallen ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe in Kraft. Dieses gilt bis zu einem Abstand von 200 Metern. Das St.Galler Verbot betrifft ebenfalls die Nutzung von offiziellen, örtlichen Feuerstellen. Verboten ist in diesen Perimetern etwa auch das Steigenlassen von Himmelslaternen oder das Wegwerfen von Zigarettenstummeln. Den Gemeinden sei es überlassen, strengere Vorschriften zu verfügen.

Gestresste Fische wegen Trockenheit

Die aktuelle Trockenperiode hat auch Auswirkungen auf die Gewässer. Das Wetterextrem macht einige Schweizer Seen zu Wüstenlandschaften. Bilder vom Sihlsee im Kanton Schwyz etwa zeigen eindrücklich die Auswirkungen (siehe Video). Das Wasser hat sich stark zurückgezogen, Bootsstege liegen auf dem Trockenen und im Boden bilden sich Risse.

Nicht nur die ausbleibenden Regenfälle führen zu diesen Mondlandschaften: Im Winter fiel wesentlich weniger Schnee als üblich. In Kombination mit den seit Mitte März weitgehend ausbleibenden Niederschlägen führt dies in vielen Fliessgewässern zu tiefen Wasserständen. Für Fische und andere Wasserlebewesen bedeutet dies erhöhten Stress. Die Grundwasserstände liegen vielerorts noch im üblichen Bereich, lokal aber sind sie stark gesunken.

Trotz Regen vorerst keine Entwarnung

Das Wochenende dürfte laut den aktuellsten Wetterprognosen keine Entspannung bringen. An Aufatmen ist laut Stefan Scherrer vorerst nicht zu denken: «Es wird lediglich zu lokalen Schauern oder Gewittern kommen. Da die Böden derart trocken sind, können sie das Wasser der Platzregen nur schlecht aufnehmen.» So würden die Niederschläge nicht im Boden versickern, sondern grösstenteils direkt in die Gewässer abfliessen:«Der Natur dienen diese Niederschläge also nur bedingt etwas, besser wäre lang anhaltender Landregen.»

Nach aktuellem Stand ist erst Mitte nächster Woche wieder mit verbreiteten Regenfällen zu rechnen. Wann genau und wie viel es regnen solle, würden die Wettermodelle jedoch erst in den nächsten Tagen zeigen.



(miw/sda)