In Bern fährt jetzt ein «US-Sheriff» umher

Seit wenigen Tagen fährt auf Berns Strassen ein klassisch amerikanischer Streifenwagen umher. Auf der Seitentür des schwarz-weissen Autos steht «to protect and to serve» – beschützen und dienen. Daneben prangert ein Logo mit Bär, Adler und Löwe. Dieser US-amerikanische Chevrolet gehörte einst zur Fahrzeugflotte des «Los Angeles Police Department».

Das ausrangierte Fahrzeug hat mittlerweile Kontinent und Besitzer gewechselt. Daniel Dormann (43) aus Bern fährt jetzt darin umher. Dabei zieht er etliche Blicke auf sich: «Auf der Autobahn etwa werde ich jetzt nur noch langsam überholt, weil die Leute filmen und fotografieren.» Mehrmals sorgte er in den letzten Tagen auch bei echten Polizisten für Aufsehen: Wiederholt wurde er von Patrouillen der Kantonspolizei Bern kontrolliert.

Alles legal?

Doch «Fake-Sheriff» Dormann kam stets ungestraft davon. Das Umherfahren seines amerikanischen «Cop Cars» ist nämlich legal, das Strassenverkehrsamt hat den Wagen für die hiesigen Strassen zugelassen. Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Blaulichter demontiert und die Sirenen deaktiviert sind.

«Ansonsten ist das Auto aber beinahe im Originalzustand», schwärmt Autofan Dormann. Nebst der Lichtanlage würden eigentlich nur die Rammbügel fehlen.

Polizeiauto «fast geklaut»

Doch woher hat der 43-Jährige diesen seltenen Ami-Wagen nur her? «Ich habe ihn eher per Zufall im Internet entdeckt», erzählt Dormann. Ein Verkäufer aus Zürich habe den Polizei-Chevrolet loswerden wollen – «so konnte ich mir zum Glück den ganzen Import aus den USA ersparen.» Allgemein sei die Anschaffung des 26-jährigen Polizeiautos «spottbillig» gewesen – «fast habe ich den Streifenwagen gestohlen, könnte man sagen», sagt Dormann lachend. Aufwand und Ertrag haben sich für ihn also äusserst gelohnt.

(miw)