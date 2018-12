Vegane Burger-Kette zieht ins alte Kino Royal ein

Im März 2019 öffnet die vegane Burger-Kette im ehemaligen Kino Royal an der Laupenstrasse ihre Türen. Die 2015 gegründete Kette hat in Österreich und Deutschland grossen Erfolg. Nun wollen die Betreiber Irene und Charly Schillinger in die Schweiz expandieren.

Das Swing Kitchen in Bern wird von einem Schweizer Franchisenehmer geführt. «Wenn es gut läuft, werden wir ihm Gebietsrechte für die ganze Schweiz übertragen», sagt Schillinger gegenüber der «Handelszeitung» .

Findet die Burger-Kette in Bern Anklang, kann sich Schillinger vorstellen, in Basel, Genf, Luzern und Winterthur weitere Filialen zu eröffnen.

(pal)