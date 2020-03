Dieses Hochsicherheits-Labor forscht an Covid-19

Dass die Behörden die Quarantäne verordnen, dass Konzerte und Feste abgesagt werden und nun überall dazu aufgerufen wird, sich gründlich die Hände zu waschen und zu desinfizieren, hat einen Grund: Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es derzeit noch keine effektive medikamentöse Behandlung, die diese Massnahmen erübrigen würde. Weltweit sind Spezialisten aus der Pharmaindustrie aber daran, das Virus zu erforschen. Möglichst rasch soll ein Medikament erarbeitet werden, um die Epidemie zu bekämpfen.

Forschungs-Hotspot in Bern

Eine wichtige Rolle spielt hierbei das Hochsicherheitslabor der Vetsuisse-Fakultät im bernischen Mittelhäusern. Hier, im Institut für Virologie und Immunologie, nur wenige Kilometer ausserhalb von Bern, forschen der Bakteriologe Jörg Jores und der Virologe Volker Thiel und deren Team nun Tag und Nacht. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wie das Virus aufgebaut ist und wie es funktioniert. Sie hoffen, so die Grundlagen für einen effektiven Wirkstoff zu liefern.

Wie «Der Bund »berichtet, haben es Jores und Thiel bereits geschafft, synthetische Klone des Virus zu erzeugen. An diesen Klonen soll herumgetüftelt werden: Welche Gene des Erregers müssen zerstört werden, um es lahmzulegen? Und wo kann ein Medikament beim Virus überhaupt andocken?

«Nichts darf nach aussen dringen»

Um die Forschung voranzutreiben, arbeitet man im Berner Labor aber nicht nur mit den Klonen, sondern auch mit den Krankheitserregern selber. Das bedingt höchste Sicherheitsvorkehrungen: «Der Schutz des Personals muss jederzeit gewährleistet sein, und natürlich darf nichts nach aussen dringen», sagt Thiel gegenüber dem «Bund». Das Labor erfüllt so die höchsten Sicherheitsstufen, die vorgeschrieben sind, um das Sars-CoV-2 zu untersuchen. Im renommierten Labor in Mittelhäusern ist man sich solche Arbeiten aber gewohnt, seit Jahren forschen die Fachleute dort schon an gefährlichen Viren.

(miw)