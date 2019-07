Mann innert Minuten zweimal ausgeraubt

Am Wochenende wurde in Bern ein Mann Opfer eines Überfalls. Er war zwischen 4 und 5 Uhr Morgens im Bereich des Henkerbrünnlis unterwegs. Plötzlich kam ein Unbekannter auf ihn zu und und entriss ihm das Handy. Dies wollte sich der Mann nicht gefallen lassen: Der Beklaute rannte dem dreisten Dieb hinterher – und lief direkt in die Arme von dessen Kumpanen.

Die Gruppe griff den Mann umgehend tätlich an und stiess ihn zu Boden. Dann stahlen ihm die Schläger weitere Wertsachen und flüchteten daraufhin in Richtung Grosse Schanze. Der Mann wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Die Kantonspolizei Bern sucht nun Zeugen, die helfen können, den Vorfall zu klären und die Täter zu finden.

(rc)