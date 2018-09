Vier Tage in einem Glaswürfel gefangen

Vom 21. bis 24. September findet der InCube-Event, ein kreatives Messen unter Studenten, statt. Während vier Tagen werden dort jeweils fünf kluge Köpfe in einem grossen Glaswürfel leben und sich mit einer gegebenen Problemstellung auseinandersetzen.

Das Ziel besteht darin, ein Start-up zu gründen, das ein vorgegebenes Problem erkennt und löst. Die sechs Teams haben bis Montagabend Zeit, um ihr Projekt auszuarbeiten.

«Es ist schon speziell»

Ein wichtiger Aspekt der InCube-Challenge ist, dass die Teams nicht hinter verschlossenen Türen an ihren Projekten arbeiten, sondern an öffentlichen Plätzen. Die sechs Teams sind in vier verschiedenen Städten stationiert. In Bern befindet sich der grosse Glaswürfel, in dem eines der Teams auf der Grossen Schanze arbeitet. Die anderen InCube-Würfel befinden sich in Zürich, Crans-Montana und Boston.

«Es ist schon speziell. Vor allem wenn man morgens aufwacht und einem Passanten beim Aufstehen zusehen kann», sagt Teilnehmerin und BWL-Studentin Fiona Marti im Interview. Das Berner Team verbrachte am Donnerstagabend die erste Nacht im Glaswürfel und freut sich jetzt darauf, endlich zu starten.

Dabei will die fünfköpfige Gruppe ohne grosse Erwartungen ins Projekt starten: «Wir konzentrieren uns zuerst auf das Erkennen von alltäglichen Problemen, die die Bevölkerung beschäftigen», erklärt ETH-Student Armon Illuminat Bättig.

Facebook und Google wurden auch von kleinen Teams gegründet

Die Philosophie des Projekts ist es, durch die Förderung von Start-ups gleichzeitig auch die Innovation zu fördern. In einer Medienmitteilung schreibt der ETH Entrepreneur Club, der das Projekt in Zusammenarbeit mit der BKW unterstützt, dass auch diverse Technologie-Giganten wie Facebook und Google von kleinen Teams gegründet wurden.

Man wolle mit dem Projekt junge Menschen dazu ermutigen, eigene Firmen zu gründen und so vielleicht in die Fussstapfen einer dieser Grosskonzerne zu treten.

Nicht jeder kann mitmachen

Wie bereits letztes Jahr war die Anmeldung ein grosser Selektionsprozess. Aus unzähligen Bewerbungen wurden 30 Studenten ausgewählt, die sich am besten in dieses Projekt einfügen können und zudem wichtiges Hintergrundwissen mitbringen.