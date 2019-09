Inselspital behandelt bis zu 40 Opfer pro Jahr

In der Schweiz gibt es Schätzungen zufolge rund 15'000 beschnittene Mädchen und Frauen. Immer wieder versuchen Wanderbeschneider ins Land zu reisen, um das grausame Ritual zu vollziehen.

So auch in der Stadt Bern: Dreimal in den letzten zwölf Monaten habe man solchen Praktikern die Einreise verweigert, sagt Alexander Ott, Polizeiinspektor und Chef der Fremdenpolizei der Stadt Bern, der «Berner Zeitung». Gelinge die Einreise, seien viele Mädchen gefährdet. Laut Thomas Roth von der NGO Trafficking.ch sind es oft auch Verwandte, die die Eingriffe durchführen.

Die Angst, ausgestossen zu werden

Seit 2012 steht Genitalverstümmelung in der Schweiz unter Strafe. Trotzdem werden kaum Anzeigen erstattet. «Betroffene Mädchen geraten in einen Loyalitätskonflikt und haben vielfach Angst davor, aus der Gesellschaft ausgestossen zu werden, wenn sie die eigene Familie anzeigen», sagt Denise Schwegler vom Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz. Bei einer Verurteilung drohe der Familie zudem die Ausschaffung.

Meist wird die Beschneidung zwischen dem Vorschulalter und dem Beginn der Pubertät vorgenommen. «Bei rund der Hälfte der Mädchen, die ich behandle, ist die Vulva so stark zerstört, dass sie sogar beim Wasserlösen häufig unter Schmerzen leiden», sagt Kinder- und Jugendgynäkologin Irène Dingeldein vom Berner Inselspital.

Defibulation bei 90 Prozent der Patientinnen

Neben weiteren körperlichen Folgen wie Unfruchtbarkeit, Komplikationen bei der Schwangerschaft oder einer eingeschränkten Sexualität seien die psychischen Schmerzen besonders schlimm für die Mädchen: «Sie fühlen sich oftmals minderwertig und unverstanden. Zudem leiden sie unter starken Schamgefühlen», so Dingeldein.

Seit 2002 gibt es in der Frauenklinik des Inselspitals eine Sprechstunde für Frauen, die infolge der Beschneidung gesundheitliche Beschwerden haben. Bis zu 40 neue Patientinnen werden dort jährlich behandelt, schreibt die «Berner Zeitung». Annette Kuhn, die Leitende Ärztin am Zentrum für Urogynäkologie, rät den Betroffenen zu einer sogenannten Defibulation, wobei die verwachsenen Genitalien mit einem Laser wiedergeöffnet werden. 90 Prozent der Patientinnen würden sich zu diesem Schritt entscheiden – die Rückmeldungen seien überwiegend positiv, so Kuhn.

