Interlaken klagt über den Airbnb-Boom

«Interlaken ist eine Tourismusdestination und das Vermieten von Wohnungen ist zu einem boomenden Geschäft geworden», erklärt die Interlakener Gemeinderätin Sabina Stör gegenüber 20 Minuten. Aus diesem Grund sei sie auch nicht überrascht, dass Ende November der Zweitwohnungsbestand in Interlaken mit knapp 18 Prozent eine kritische Grenze erreicht hat: Ab einem Anteil von 20 Prozent fällt eine Gemeinde unter den Geltungsbereich des Zweitwohnungsgesetzes. 2014 hatte der Zweitwohnungsbestand noch 8 Prozent betragen – deren Anzahl hat sich also mehr als verdoppelt.

Laut Mitteilung der Gemeinde wurden auch in letzter Zeit vermehrt Zweitwohnungen erstellt und bestehende Wohnungen umgenutzt. Zum Anstieg beigetragen hätten auch Absatzkanäle wie die Internetplattform Airbnb.

«Gefahr einer Zweitwohnungsgemeinde»

Die Gefahr bestehe, dass die Gemeinde «kurzum zur Zweitwohnungsgemeinde» werde und ihren -bestand nicht mehr selber steuern könne. «Es geht jetzt darum, die Situation zu analysieren. Wir wollen mit diesem Schritt die Planungshoheit behalten», sagt SP-Gemeinderätin Sabina Stör.

Als Gründe für die enorme Zunahme an Zweitwohnungen nennt sie vor allem Vermietungsplattformen wie beispielsweise Airbnb: «Wir beobachten immer mehr, dass Wohnungen umgenutzt oder direkt nach dem Bau vermietet werden. Dies jedoch nicht an Dauermieter, sondern an verschiedene Kurzzeitmieter.»

Planungszone gilt für zwei Jahre

Der nun eingeführte Bewilligungsstopp von Zweitwohnungen mache aus vielerlei Hinsicht Sinn, so die Gemeinderätin: «Für die lokale Bevölkerung ist es schwieriger geworden, bezahlbaren Wohnraum zu finden.» Auch störten sich die Leute am Lärm, der mit der Kurzzeitvermietung verbunden sei. Zudem sei man als Gemeinderat per Gesetz dazu verpflichtet, ab 20 Prozent diesen Schritt zu machen, so die SP-Politikerin.

Mit dem Erlass einer Planungszone für zwei Jahre will sich der Gemeinderat die nötige Zeit geben, «die für Interlaken am besten geeignete Massnahme auszuarbeiten». Das letzte Wort wird das Stimmvolk haben.

Nicht betroffen sind bereits bewilligte Bauvorhaben. Weiterhin möglich sei auch der Bau von Erstwohnungen, von Gewerbebauten oder von Hotelbauten sowie Renovationen.





(bho/sda)