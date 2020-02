Influencer sollen Winter-Tourismus ankurbeln

Nach zwei Austragungen im Sommer findet derzeit die erste Winterausgabe des «Switzerland Tourism Influencer Summit» statt. 30 Influencer aus 20 Ländern hat Schweiz Tourismus nach Andermatt UR eingeladen, damit sie vom 1. bis 6. Februar auf Social Media kräftig für den Schweizer Winter werben.

Umfrage Wie stehst du zum Thema Influencer? Ich finde das eine absolut unverständliche und zu konsumorientierte Funktion.

Ich liebe Influencer! Ich folge so vielen wie nur möglich!

Ich bin natürlich selbst Influencer, schliesslich ist das der beste Job überhaupt!

Was ist das, ein Influencer?

Für mich haben Influencer etwas mit lebenden Litfasssäulen gemeinsam.

Bhuuuuuu ... Ich weiss nicht.

Sabrina Bull, Reisebloggerin und Influencerin aus Brasilien.

Die Brasilianerin ist nicht das erste Mal in der Schweiz zu Gast, freut sich jedoch, im Luxushotel Alpina Gstaad das Berner Oberland neu zu entdecken. Sie sehe die Einladung als eine Bestätigung für ihre langjährige Arbeit als Reiseinfluencerin an und sei gespannt, sich mit den anderen Teilnehmenden auszutauschen. «Die Schweiz ist einfach nur fantastisch.» Die Brasilianerin ist nicht das erste Mal in der Schweiz zu Gast, freut sich jedoch, im Luxushotel Alpina Gstaad das Berner Oberland neu zu entdecken. Sie sehe die Einladung als eine Bestätigung für ihre langjährige Arbeit als Reiseinfluencerin an und sei gespannt, sich mit den anderen Teilnehmenden auszutauschen. «Die Schweiz ist einfach nur fantastisch.» Kim Leuenberger, Fotografin und Influencerin aus dem Vereinigten Königreich.

Die Jurassierin, die derzeit in London lebt, ist eine der 30 eingeladenen Influencer dieses Jahres. «Ich bin sehr stolz, Teil dieser Konferenz zu sein und freue mich, das Vereinigte Königreich zu repräsentieren», sagt sie. Die junge Frau freut sich auf ihre neuen Reisebuddies und die Möglichkeit, mit ihnen das Reisen in der Schweiz zu diskutieren. Am meisten freut sich die Influencerin jedoch auf das Winter-Kajakfahren am Brienzersee: «Das wird sicher ein einmaliges Erlebnis.» Die Jurassierin, die derzeit in London lebt, ist eine der 30 eingeladenen Influencer dieses Jahres. «Ich bin sehr stolz, Teil dieser Konferenz zu sein und freue mich, das Vereinigte Königreich zu repräsentieren», sagt sie. Die junge Frau freut sich auf ihre neuen Reisebuddies und die Möglichkeit, mit ihnen das Reisen in der Schweiz zu diskutieren. Am meisten freut sich die Influencerin jedoch auf das Winter-Kajakfahren am Brienzersee: «Das wird sicher ein einmaliges Erlebnis.» Martin Molnar, Sportler und Influencer aus Tschechien.

Snowboarder Martin Molnar kann es kaum erwarten, in Davos die Pisten zu stürmen: «Ich hoffe, neue Tricks von Profis-Snowboardern zu lernen und mich mit den anderen Sportlern auszutauschen», so der 23-Jährige. Es sei eine unglaubliche Chance, an dieser internationalen Influencer-Konferenz teilzunehmen und all die neuen Gesichter zu treffen. Snowboarder Martin Molnar kann es kaum erwarten, in Davos die Pisten zu stürmen: «Ich hoffe, neue Tricks von Profis-Snowboardern zu lernen und mich mit den anderen Sportlern auszutauschen», so der 23-Jährige. Es sei eine unglaubliche Chance, an dieser internationalen Influencer-Konferenz teilzunehmen und all die neuen Gesichter zu treffen. Callum Snape, Influencer und Fotograf aus Kanada.

«Es ist toll, wieder in der Schweiz zu sein, ich freue mich auf die Menschen, das Essen, die Atmosphäre und die Skigebiete», so Snape. Als leidenschaftlicher Skifahrer freut sich Snape natürlich besonders auf Crans-Montana und die Berge im Wallis. Er sei aber auch gespannt, mit den anderen Teilnehmenden zusammenzuarbeiten und der Welt und seinen Followern die schönsten Seiten der Schweiz zu zeigen. «Ich war früher oft in der Schweiz und freue mich sehr auf diese Konferenz.» «Es ist toll, wieder in der Schweiz zu sein, ich freue mich auf die Menschen, das Essen, die Atmosphäre und die Skigebiete», so Snape. Als leidenschaftlicher Skifahrer freut sich Snape natürlich besonders auf Crans-Montana und die Berge im Wallis. Er sei aber auch gespannt, mit den anderen Teilnehmenden zusammenzuarbeiten und der Welt und seinen Followern die schönsten Seiten der Schweiz zu zeigen. «Ich war früher oft in der Schweiz und freue mich sehr auf diese Konferenz.»

«Der Winter ist eine wichtige touristische Saison für die Schweiz, weshalb auch die sozialen Medien eine wichtige Plattform für den Winter darstellen», erklärt Markus Berger, Leiter der Unternehmenskommunikation von Schweiz Tourismus.

Ausflüge ins Berner Oberland und Wallis

Die Konferenz-Teilnehmer wurden gezielt ausgewählt: «Aus den von Schweiz Tourismus bearbeiteten Märkten wurden die besten Influencer für ein bestimmtes Thema eingeladen», erklärt Berger. Für jeden sei ein individuelles Programm zusammengestellt worden.

So stehen etwa Schneeschuhlaufen, Kajakfahren, Freeriden, Skifahren oder Luxus Spa auf dem Programm. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer wird nach dem Start in Andermatt ins Berner Oberland und ins Wallis ausschwärmen. «Die Influencer werden die Schweiz auf einer Fahrt im Glacier Express entdecken», erläutert Berger. «Anschliessend besuchen sie je nach Spezialisierung Crans-Montana VS, Gstaad BE, Interlaken BE und Davos GR.»

Für Influencer ist alles inbegriffen

Die Hotels, die Ausflüge und der Transport sind für alle Influencer inbegriffen. «Die Gesamtkosten für den Aufenthalt liegen im tiefen sechsstelligen Bereich», so Berger. Um herauszufinden, ob sich ein solcher Aufwand für Schweiz Tourismus lohnt, würden Faktoren wie Reichweite, Likes und Kommentare der Posts gemessen und eine Zufriedensheitsanalyse bei den Influencern gemacht.

«Mit jedem Teilnehmenden wurde ein Vertrag abgeschlossen, in welchem definiert ist, welche Leistungen er zu erbringen hat und wie er dafür entschädigt wird», so Berger weiter. Diese Leistungen würden Fotos, Videos oder sonstige Posts in den Sozialen Medien beinhalten. Die Entschädigung der Influencer hänge vom Herkunftsland, von der Reichweite und von ihren Communities ab.

«Ich muss täglich Fotos, Videos und Storys posten»

«Ich muss täglich Fotos, Videos und Instagramstorys posten», erzählt die brasilianische Influencerin Sabrina Bull. Zu jedem Ort, den sie in der Schweiz besuche, werde sie ein Youtube-Video produzieren, in dem sie ihre Eindrücke festhalte und den erhaltenen Service beurteile. Wie viel Geld sie dafür von Schweiz Tourismus erhält, will Bull nicht verraten.

(km)