Mehrere Kinder berichten von einem nackten Mann

Wie die Kapo Bern mitteilt, kam es im Kanton Bern zu mehreren Vorfällen mit exhibitionistischem Verhalten vor Kindern. Ein Unbekannter soll demnach jeweils aus einem Auto heraus Mädchen angesprochen und sich dabei exhibitionistisch verhalten haben. Bei der Kantonspolizei Bern gingen deswegen seit Anfang der Woche mehrere Meldungen ein. So soll ein Mann beispielsweise am Montag in Kirchlindach und am Dienstag in Zollikofen unterwegs gewesen sein. In beiden Fällen wurden Mädchen angesprochen und der Mann habe sich dabei entblösst. Die Meldungen gingen unabhängig voneinander ein.

Am Dienstag kam dann eine weitere Meldung aus Busswil bei Büren (Gemeinde Lyss) ein. Auch dort soll ein Mann bei einer Liegenschaft Kontakt zu einem Mädchen gesucht haben. Dabei soll es zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Keine Gerüchte verbreiten

Ob die Fälle in einem Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Die Polizei hat deshalb Ermittlungen eingeleitet. Ausserdem wurden geeignete Massnahmen ergriffen, «die unter anderem auch im für die Öffentlichkeit nicht sichtbaren Bereich erfolgen», heisst es weiter. Mitarbeiter der Prävention stehen zudem mit den Schulen der betroffenen Orte im Kontakt.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich, mit den Kindern über deren Verhalten zu sprechen und keine Ängste zu schüren. Ausserdem weist sie darauf hin, dass keine Gerüchte oder inkorrekte Informationen über soziale Medien verbreitet werden sollen. Dies erschwere die Ermittlungen. Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei gemeldet werden, Informationen aus erster Hand seien für die Ermittlungen essenziell.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter 031 638 81 11 zu melden.

