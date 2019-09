Lawinengefahr – Walliser machen Jagd auf Hirsche

Jäger aus dem Kanton Wallis stehen unter Zugzwang: Sie müssen mehr Rotwild erlegen. So will es der Kanton. Dies, weil der Bestand an Rothirschen zu hoch sei. Die Population müsse verkleinert werden, da die Tiere ansonsten wichtige Schutzwälder der Region beschädigten.

Die Hirsche knabbern offenbar am liebsten an den jungen Bäumen der Schutzwälder, welche die Dörfer im Tal vor Lawinen oder Steinschlägen schützen sollen. So könne sich der Schutzwald nicht verjüngen: «Die alten Bäume sterben ab, die jungen wachsen nicht mehr nach», erklärt Daniel Kalbermatten, Präsident des Jagdverbands Wallis gegenüber dem SRF.

Neue Lösungsansätze

Ende August entschied der Walliser Staatsrat, dass während der diesjährigen Hochjagd sogar in Jagdbannzonen, Gebiete in denen die Jagd eigentlich verboten ist, gejagt werden darf. «Wir haben an die 6000 Hirsche im Gebiet und sollten davon rund 2200 schiessen», sagt Kalbermatten. Er fordert sogar, dass die Jagdzeit künftig verlängert wird: «Es braucht neue Lösungsansätze.»

Dies sei jedoch nicht die einzige Option, um dem Problem entgegenzuwirken, sagt Urs Leugger-Eggimann, Zentralsekretär von «Pro Natura». In Regionen, in denen die Situation problematisch sei, seien regionale Wald-Wild-Management-Konzepte nötig. «Diese Konzepte beinhalten neben der Jagd auch weitere Massnahmen wie beispielsweise die Waldbewirtschaftung und Vernetzung der Lebensräume der Rothirsche.» Auch Leugger-Eggimann ist der Meinung, dass die Situation in einigen Wäldern kritisch ist. Die Situation sei jedoch noch nicht so dramatisch, dass «die Schutzwälder grossflächig absterben» würden.

Schlaue Hirsche

Rothirsche sind gerade im Kanton Wallis häufig anzutreffen. Zu ihren natürlichen Feinden gehören der Wolf und der Luchs, die in der Region nur selten anzutreffen sind. Dies auch, weil die Wölfe oft zum Abschuss freigegeben würden. «Das Raubwild fehlt», sagt auch Jäger-Präsident Kalbermatten. Zudem seien die kalten Wintermonate zu wenig intensiv, als dass sie den Rothirschbestand reduzieren könnten.

Da die Tiere laut dem Kanton von menschlicher Störungen geschützt werden und genügend Nahrung erhalten, wächst die Population stetig. Jährlich würden deswegen 30-35 Prozent des Bestandes zum Abschuss freigegeben. Im Kanton Wallis wurden im Jahr 2018 insgesamt 1825 Stück Rotwild erlegt.

Wird in einer Hirschregion das Abschusskontingent nicht erreicht, wird normalerweise eine Nachjagd organisiert. Doch die Tiere lernen schnell: Bei zu hohem Druck durch die Jäger, fliehen die Rothirsche in Gebiete, in denen die Jagd nicht erlaubt ist.

(rc)