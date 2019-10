Jeep-Fahrer stirbt nach Crash mit Hausmauer

Der Autolenker, der am Sonntag, 13. Oktober, in Moutier mit seinem Wagen ungebremst in eine Hauswand prallte, ist jetzt gestorben. Der 72-jährige Mann erlag zwei Wochen nach dem Unfall am Sonntag im Spital seinen Verletzungen.

Die genauen Umstände rund um den schweren Unfall werden von der Polizei weiter untersucht. Bereits klar ist, dass der Serbe zusammen mit der Beifahrerin in seinem Jeep auf der Hauptstrasse in Moutier unterwegs war. Dabei kam der Fahrer mit dem Wagen plötzlich von der Strasse ab und krachte in die Fassade des Wohnhauses.

Aufwändige Bergung

«Der Lenker und dessen Mitfahrerin wurden beim Unfall im Auto eingeklemmt und mussten durch Angehörige der Feuerwehr CRISM aus dem Fahrzeug befreit werden», rapportierte die Polizei. Sofort wurden die zwei Verletzten dann durch zwei Ambulanzteams betreut und mit Helikoptern der Rega ins Spital gebracht. Doch für den Lenker des Jeeps gab es schliesslich doch keine Rettung mehr – 14 Tage später erlag er seinen Verletzungen.

