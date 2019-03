Jeremy (8) flüchtete aus Kinderheim

Am letzten Samstag verschwand Jeremy Miguel spurlos. Laut einer Medienmitteilung der Berner Polizei war der Bub am Nachmittag in Biel ohne Schuhe und Jacke geflüchtet. Gemäss der Schwester des Vermissten suchten am Sonntag auch Freunde und Verwandte nach dem Kind: «Wir sind derzeit daran, die ganze Region Biel, Nidau und Port zu durchkämmen.»

In der Nacht auf Montag konnte der Bub schliesslich gefunden werden. Er sei wohlbehalten und wurde in eine betreute Obhut gegeben, teilt die Polizei mit.

Hat ein Familienmitglied geholfen?

Wie «Le Matin» schreibt, war Jeremy am Samstag aus dem Kinderpflegeheim Étoile du Ried geflüchtet. Es liegt am Paul-Robert-Weg und bietet 20 Plätze für Kinder, deren Eltern in Schwierigkeiten stecken und Unterstützung benötigen. Das Heim äussert sich auf Anfrage nicht zum Fall.

Warum Jeremy weggerannt ist, wird nun von den Behörden abgeklärt. Gegenstand der Untersuchung ist auch, ob ihm ein Familienmitglied bei der Flucht half, schreibt «Le Matin». Nähere Angaben macht die Polizei nicht.

(20 Minuten)