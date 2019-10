«Christoph, so blöd kannst du doch nicht sein?»

Der Ex-DJ Christopher S. muss definitiv wegen Betrugs und Anstiftung zur Brandstiftung für vier Jahre ins Gefängnis. Das Bundesgericht stützt sich in seinem Entscheid auf die Sicht der Vorinstanz. Diese habe aufgrund des sehr dichten Mosaiks von Indizien ein klares Bild aufgezeichnet und keine willkürlichen Schlüsse gezogen.

Umfrage Glauben Sie trotz Urteil an die Unschuld des DJs`? Mit diesem Gespräch im TV hat er mich von seiner Unschuld überzeugt.

Nein, Christopher S. ist auch in meinen Augen schuldig.

Weiss nicht. Ist mir auch egal.

Was das Gericht sagt, ist völliger Humbug!

Vorab, am Dienstagabend, äusserte sich Christoph Spörri – wie er mit bürgerlichem Namen heisst – in der Telebärn-Sendung «Talktäglich» aber noch ausführlich zu seinem Fall und streitet weiter alles ab.

Moderator Michael Grossenbacher stellte ihm gleich zu Beginn des Gesprächs eine provokante Frage: «So blöd kannst du doch nicht sein, so plump dieses Geld ergaunern zu wollen?» Denn nur acht Tage bevor die Plattensammlung in Flammen aufging, liess Besitzer Spörri die Scheiben für 200'000 Franken versichern. Wenige Tage vor dem Inferno hatte er laut den Gerichtsakten zudem auch bei der Versicherung angerufen, um nachzufragen, ob die Sammlung nun auch wirklich gegen Brandschäden abgesichert sei.

Würde er sich selber glauben?

Doch trotz den vielen Beweisen hält der Berner DJ nach wie vor an seiner Unschuld fest. Aber würde er, in der Rolle als Aussenstehender, ebenfalls an die Unbescholtenheit des gestylten Ex-DJs glauben? «Dies ist jedem selber überlassen, ich weiss nicht, ob ich ihm glauben würde», sagt Spörri. Doch als externer Beobachter und Medienkonsument kenne man auch nicht alle Fakten. «Wer die Akten kennt und sich mit Recht auseinandersetzt, stellt fest, dass eine ungewöhnliche Strenge angewendet wurde», sagte seine Anwältin Simone Gasser, die in der Sendung ebenfalls anwesend war. So glauben Spörri und seine Verteidigerin, dass die Behörden am bekannten Musiker ein Exempel statuieren wollten.

«Ich brauchte psychologische Hilfe»

Doch nun, da Christopher S. auch beim Bundesgericht gescheitert ist, sind alle Rechtsmittel ausgeschöpft – er muss also definitiv ins Gefängnis. Er müsse mit diesem Gedanken leben, mehrere Jahre hinter Gitter zu verbringen. Er habe deswegen auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Zudem sei ihm auch seine Familie eine grosse Stütze gewesen. Und gleichzeitig scheint die familiäre Situation auch die bedrückendste zu sein: Mindestens zweieinhalb Jahre wird er seine Buben nur vom Gefängnis aus beim Aufwachsen begleiten dürfen. Dass das Gericht beim Urteil dies nie berücksichtigte, ist für ihn und seine Anwältin schwer nachvollziehbar.

Doch schliesslich gibt er im Gespräch selber zu: «Ich bin kein weisser Ritter – ich bin ein Schlitzohr, aber kein Krimineller.» Wann Spörri seine Haftstrafe antreten muss, ist derzeit noch unklar: «Ich habe angerufen, aber ich weiss nur, dass es nicht heute und nicht morgen sein wird.»

(cho/miw)