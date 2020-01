Jetzt spricht der Mann der getöteten Hundebesitzerin

Im freiburgischen Auboranges, oben am Dorfrand, befindet sich eine kleine Hunde-Akademie. Inhaber ist der 55-jährige D. C.*, der sich vor Ort bislang zusammen mit seiner Frau F.* um die unterschiedlichsten Hunde kümmerte, diese trainierte und teils auch aufzog. Nun ist seine Frau tot – einer der eigenen Hunde soll F. C. getötet haben.

«Sie tat das, was sie in den letzten fünf Jahren immer tat»

Ehemann D. C. ist am Tag nach der Tat am Boden zerstört: «Es ist eine Tragödie. Ich verstehe nicht, was passiert sein könnte.» Der Vorfall ereignete sich im hauseigenen Hindernispark. «Meine Frau ging mittags mit unserem fünfjährigen belgischen Schäferhund Elliot aus dem Haus – so wie sie es seit fünf Jahren jeden Tag tut», sagt der Mann. Dann sei das Unglück passiert: Aus irgendeinem unbekannten Grund hat das Tier seine Besitzerin wohl angegriffen und getötet. Was genau passiert ist, weiss er nicht – «es war sonst niemand da», sagt der Witwer.

Als die Polizei am Tatort eintraf, konnte sie sich der 45-jährigen Frau nicht nähern, da der Hund neben ihr stand und sehr aggressiv war. Eine Beamtin wurde in den linken Arm gebissen. Da erschoss der zweite anwesende Polizist den Malinois –«er hatte keine andere Wahl», heisst es bei der Kapo.

D. C., der seit 30 Jahren Hunde dressiert, meint dazu: «Das ist ein normales Verhalten für einen Hund, der sich um seinen Besitzer Sorgen macht.» Der Hund, der für F. C.s Tod verantwortlich ist, sei bis anhin nie auffällig gewesen. «Elliot hat seit fünf Jahren keine Anzeichen von Aggressionen gegen uns gezeigt.»

Frau soll Prellungen am Arm gehabt haben

So erklärt sich der hinterbliebene Ehemann den Vorfall wie folgt: «Meine Frau muss umgefallen oder ohnmächtig geworden sein. Elliot hat dann wahrscheinlich versucht, sie durch Kneten ihres Armes aufzuwecken, aber ein Schäferhund hat halt Kraft ...»

So habe der belgische Schäferhund wohl zu stark reagiert. Nach Angaben des Mannes waren am Körper der Verstorbenen nur Prellungen an einem Arm sichtbar. Nichts aber an den Beinen oder am Hals des Opfers.

In der Mitteilung der Polizei heisst es: «In einem bestimmten Moment muss der Hund die Frau wahrscheinlich aus einem noch unbekannten Grund angegriffen und tödlich verletzt haben.»



(fbr / km / miw)