Jetzt wirbt das Matterhorn für Frauenquote

Die Destination Zermatt-Matterhorn geht auf Frauenjagd: «Wir wollen mehr Frauen animieren, das Matterhorn zu besteigen», sagt der Zermatter Bergführer Andreas Perren. Noch immer ist die Frauenquote auf dem Schweizer Wahrzeichen auffällig niedrig: «Wir verzeichnen viel weniger Bergsteigerinnen als Bergsteiger», weiss der einheimische Alpinist. Das Motto für die bevorstehende Sommersaison rund um den Walliser Berg lautet darum «Frau am Berg».

Am mangelnden Interesse der Frauen liege es eigentlich nicht: «Viele hegen den Traum, dereinst das Wahrzeichen der Schweiz zu besteigen. Sie wissen aber nicht genau, was es dazu braucht und was alles dazugehört», sagt Daniel Luggen, Kurdirektor von Zermatt. Im Rahmen des aktuellen Projekts «Matterhorn: Ladies please!» hat die lokale Tourismusbehörde nun vier Frauen ausgewählt, die das Matterhorn besteigen und ihre Erlebnisse via soziale Netzwerke publik machen. Dank den Bildern und Posts der Frauen könne man die Erlebnisse, Erfahrungen und Gefühle hautnah miterleben – und so vielleicht den Mut aufbringen, den 4478 Meter hohen Berg selber zu besteigen.

Historische Männerdomäne

Der Aufstieg aufs Matterhorn sei keine Männersache: «Frauen, die ich auf die Bergtour mitnehme, sind oft gar besser vorbereitet als männliche Gipfelstürmer», weiss Perren.

Der Grund für die (noch) tiefe Frauenquote am Berg ist geschichtlich begründet: In den Anfängen des Alpinismus waren Frauen am Berg unerwünscht; der Bergsport war lange Zeit ausschliesslich eine Männerdomäne. Mutige Pionierinnen kämpften dann gegen diese gesellschaftlichen Vorbehalte. So setzte etwa die Britin Lucy Walker vor über 100 Jahren für die weibliche Akzeptanz im Alpinismus ein Zeichen gesetzt: 1871 erklomm sie als erste Frau das berühmte Matterhorn.

Die Geschichte der damals 35-jährigen Alpinistin wird im Sommer 2019 als Freilichttheater in Zermatt aufgeführt. Auch die Uraufführung des Stücks «Matterhorn: No Ladies Please!» könnte der niedrigen Frauenquote am Schweizer Wahrzeichen entgegenwirken.



