Jogger stürzt in Aare und stribt

Am Sonntagmittag kam es an der Aare bei Bern in der Nähe des Zehndermättelis zu einem Blaulichteinsatz: Ein Jogger musste dort aus der Aare geborgen werden. Der Mann war zuvor von Passanten reglos im Wasser treibend gesichtet worden. Die Fussgänger schafften es noch, den Mann ans Ufer zu bringen und Erste Hilfe zu leisten.

Beim Joggen verunfallt

Auch die danach eingetroffenen Sanitäter versuchten, den Mann wiederzubeleben. Doch jegliche Hilfe kam zu spät

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 53-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der im Kanton Bern wohnhaft war. «Gemäss bisherigem Kenntnisstand war der Mann zuvor im Bereich Zehndermätteli am Joggen gewesen und dabei aus noch zu klärenden Gründen über einen Felsvorsprung in die Aare gestürzt», rapportiert die Polizei.

(miw)