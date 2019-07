Joggerin stösst auf Waldbrand

Eine Joggerin bemerkte am Sonntag im solothurnischen Niedergösgen einen Waldbrand. Die Frau war kurz vor 20 Uhr auf ihrer Lauf-Route am Waldrand unterwegs, als sie das Feuer bemerkte. Dann handelte sie schnell: Umgehend alarmierte sie die Feuerwehr. Diese rückte sofort aus und konnte den Brand so rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Durch den Brand wurde eine Waldfläche von hundert Quadratmetern beschädigt.

Die Kantonspolizei Solothurn kann im Moment noch keine Auskunft zur Brandursache geben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Ein Blick auf die Naturgefahren-Karte des Bundes zeigt: Vor Ort herrscht bereits grössere Trockenheit. Die Waldbrandgefahr ist in Niedergösgen erheblich und somit auf Gefahrenstufe 3 von 5.

(rc)