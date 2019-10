«Einschläfern der Tiere wäre das Schlimmste»

4000 Personen besuchen jedes Jahr Johns kleine Farm. Vor allem Kinder erfreuen sich täglich an den Lamas, Waschbären, Berberaffen und vielen weitere Tieren.

Doch damit könnte bald Schluss sein: Der Privatzoo in Kallnach BE steckt in einer finanziellen Notlage. Dem Zoo fehlen rund 50'000 Franken, um die nächsten Monate zu überstehen. «Der Zoo braucht pro Monat 20'000 Franken», erklärt Betriebsleiter John-David Bauder. «Mit 50'000 Franken würden wir die nächsten Monate überleben, mit 120'000 Franken wäre der langfristige Fortbestand des Zoos gesichert.»

Die Gründe für die missliche Lage sind laut Bauder ein Brandschaden im letzten Jahr sowie zusätzliche Verpflichtungen, die unerwartet hohe Kosten verursacht hätten.

«Wir landen sonst auf der Strasse»

Bei einer Pleite müsste für die 53 Tierarten schnellstmöglich ein neues Zuhause gefunden werden. Bloss: Für einen grossen Teil käme eine Umplatzierung kaum in Frage – weil sie zu alt sind oder weil das Interesse anderer Zoos fehlt. Für die Luchse etwa stünden die Chancen besonders schlecht. «Sie wurden von Hand aufgezogen, was es schwierig macht, einen neuen Platz zu finden», erklärt Bauder. Bei den Affen liege das Problem unter anderem darin, dass die meisten Zoos aus Kapazitätsgründen keine weiteren aufnehmen könnten. «Das Allerschlimmste wäre, wenn die Tiere eingeschläfert werden müssten.»

Auch für Mitarbeiter, Lehrlinge und Praktikanten könnte es bald ungemütlich werden. «Wenn wir das Geld nicht zusammentreiben können, stehen sie bald auf der Strasse.» Auf seine Angestellten ist Bauder stolz: Sie würden trotz der belastenden Situation jeden Tag zur Arbeit kommen und ihr Bestes geben. «Das ist nicht selbstverständlich. Sie kämpfen für ihren Zoo.»

Gegen 17'000 Franken gesammelt

Mit neuen Angeboten – von der Zoobar über Luchsseminare bis hin zu Fotoshootings und privaten Zooführungen – will Bauder seine 286 Tiere und 13 Mitarbeiter vor dem Ruin retten. Ausserdem wurde auf wemakeit.com ein Crowdfunding gestartet, damit das nötige Geld zusammenkommt. «Noch kämpfen wir, noch sind wir da», so der Betriebsleiter. Er hoffe, dass das Geld so schnell wie möglich zusammenkommt, damit Johns kleine Farm eine Zukunft hat. Bisher wurden knapp 17'000 Franken gesammelt.

So leben die Tieren auf Johns kleiner Farm retten

(km)