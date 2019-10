Jugendliche bei Chemie-Unfall schwer verletzt

An der Klarastrasse in Olten kam es am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Als die aufgebotene Feuerwehr Olten eintraf, war aus dem Keller der Liegenschaft eine starke Rauchentwicklung feststellbar, der Brandherd aber bereits durch Anwohner gelöscht.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen experimentierten zwei Jugendliche mit chemischen Elementen. Aus noch zu klärenden Gründen kam es dabei zu einer Verpuffung. Die beiden Jugendlichen, im Alter von 14 und 15 Jahren, mussten mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden.

Eine 55-jährige Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung hospitalisiert. Es entstand kein Sachschaden. Zur Klärung der genauen Umstände hat die Jugendanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.

(sul)