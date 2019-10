Jeder zehnte Jugendliche spielt regelmässig um Geld

Wie oft nehmen Jugendliche an Glücksspielen teil? Wie entwickelt sich ihr Spielverhalten über die Zeit? Wie häufig verschulden sie sich? Um solchen Fragen auf den Grund zu gehen, gab der Kanton Freiburg vor einigen Jahren eine Studie in Auftrag. Knapp 2000 junge Freiburgerinnen und Freiburger zwischen 15 und 24 Jahren wurden während fünf Jahren befragt. Nun wurden die Ergebnisse publiziert.

Unbegrenzte Spielmöglichkeiten

Resultat: Knapp 40 Prozent der Befragten haben im letzten Jahr Geld für Glücksspiele ausgegeben. «Die hohe Zahl hat uns schon etwas überrascht», sagt Sarah Mariéthoz-Fontaine, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Sozialamt des Kantons Freiburg. Glückspiele würden bei Jugendlichen zunehmend an Bedeutung gewinnen, gerade in Videospielen, Apps und im Internet. «Es gibt immer mehr Möglichkeiten, an Geld- und Glücksspielen teilzunehmen», so Mariéthoz-Fontaine. Glücksspiel-Apps auf dem Handy würden von den Jugendlichen zudem als weniger gefährlich eingestuft als im Internet.

10 Prozent der befragten Jugendlichen spielen regelmässig Glücksspiele. 4,5 Prozent gelten gar als problematische oder gefährdete Spieler – sie verschulden sich also vergleichsweise stark. Laut der Studie sind sich die Eltern, aber auch die Fachpersonen im Sozial- und Gesundheitswesen, der Problematik zu wenig bewusst. «Aus diesem Grund müssen die Erwachsenen stärker sensibilisiert werden, damit sie den Jugendlichen eine Präventionsbotschaft übermitteln können», schreibt die Freiburger Direktion für Gesundheit und Soziales.

Fliessende Grenzen zwischen Video- und Geldspielen

Der Jugendschutz bei Glücksspielen sei eine grosse Herausforderung, Präventionsmassnahmen müssten wie bei allen anderen Suchtproblemen früh ansetzen, heisst es auch bei der Stiftung Sucht Schweiz. Denn: «Wer schon im Jugendalter mit dem Spielen anfängt, hat ein grösseres Risiko, später Probleme zu entwickeln», so Monique Portner-Helfer.

Mit Besorgnis beobachtet die Stiftung die laufend neuen Online-Spielformen, bei denen die Grenzen zwischen Video- und Geldspielen verschwimmen. Sogenannte Lootboxen in Computerspielen bieten etwa die Möglichkeit, Waffen oder spezielle Gegenstände zu erwerben, die der Käufer vor dem Kauf nicht kennt. Portner-Helfer: «Solche Angebote sind aufgrund der fehlenden Alterslimiten insbesondere für Jugendliche und junge

Erwachsene attraktiv.»

(sul)