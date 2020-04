Kleine Füchse entdecken die grosse Welt

Der Leser-Reporter sah die Welpen am Samstagmorgen in einem Wald bei Zäzwil BE. Es sei gewesen, als würden sie die Welt zum ersten Mal erblicken. «Ich musste sie mit meinem Handy festhalten.»

Nach seiner Entdeckung platzierte der Mann eine Wildbeobachtungskamera in der Nähe des Fuchsbaus. Dank dieser konnte er feststellen, dass hier insgesamt sieben Welpen leben. «Sie spielen sehr viel und verhalten sich sehr tollpatschig», so der Mann.

Fuchswelpen wissen nicht, was eine Gefahr sein könnte

«Die Welpen sind rund vier Wochen alt. Es ist ganz normal, dass sie zu dieser Zeit ihren Bau verlassen und ihre Umgebung zu entdecken beginnen», sagt Daniel Hegglin, Fuchsexperte von Swild. Dass der Leser-Reporter so nahe an die Welpen herangekommen sei, sei normal.«Die Jungen wissen noch gar nicht, was für sie eine Gefahr ist, weshalb sie sich nicht vor Menschen fürchten.» Es sei jedoch wichtig, dass die Jungtiere unbehelligt blieben, da ihre Mutter sonst in Stress geraten könnte.

Hegglin verweist auf die Website Wildenachbarn.ch, wo Wildtier-Beobachtungen aus der ganzen Schweiz gesammelt werden.

