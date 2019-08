Junge Füchse spielen Fangis ums Auto

«Lueget ned ume, dr Fuchs goht ume»: Was haben wir uns früher gefreut, wenn die Kindergärtnerin oder Turnlehrer dieses Spiel ankündigte.

Doch nicht nur Kinder, sondern auch die Füchse selbst jagen einander gern im Kreis hinterher. So geschehen in Büren SO: Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie sich zwei junge Tiere in der Nacht auf Freitag um ein Auto herum verfolgen.

«Die beiden kommen jede Nacht, aber dieses Mal haben sie zum ersten Mal so herzig miteinander gespielt», sagt die Bewohnerin des Hauses. «Ich musste herzhaft lachen, als ich das Video sah.»

(sul)