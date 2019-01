Junger Mann (18) unter Zug geraten

Beim Bahnhof in Lyss ist am frühen Donnerstagmorgen ein 18-Jähriger unter einen fahrenden Zug geraten. Der Unfall geschah kurz vor 5 Uhr morgens, wie Christoph Gnägi von der Kapo Bern ausführt: «Der Mann wurde unweit des Bahnhofs vom Zug erfasst.» Der Zug sei von Biel her gekommen. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten den Mann vor Ort unter dem Zug lokalisieren und in der Folge bergen.

Der schwer verletzte Mann wurde durch ein Ambulanzteam erstversorgt und im Anschluss mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Dort wird er derzeit intensiv betreut. Beim 18-Jährigen handelt es sich um einen Schweizer Bürger. «Wir gehen von einem Unfallgeschehen aus», so Gnägi.

Polizei ermittelt

Im Einsatz standen auch die Berufsfeuerwehr Bern und die Feuerwehr Lyss. Wie genau es zum Vorfall gekommen ist, ist derzeit unklar: Die Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

(miw/cho)