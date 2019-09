Justin Timberlake picknickt am «Louenesee»

Superstar Justin Timberlake nahm letzte Woche an einem der prestigeträchtigsten europäischen Golfturniere, den Omega European Masters, in Crans Montana VS teil. Das traditionelle Turnier ging am 1. September zu Ende. Justin Timberlake und seine Frau, Schauspielerin Jessica Biel, kehrten jedoch nicht umgehend in die Heimat zurück, sondern blieben einige Tage länger in der Schweiz.

«F****** spectacular»

Am Sonntag besuchten Timberlake und Biel das Berner Oberland. Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Video von sich und seiner Frau vor der atemberaubenden Kulisse des Lauenensee, «Louenesee» im Volksmund. Die beiden waren von der Aussicht sichtlich beeindruckt. Mit «f****** spectacular» kommentierte Jessica Biel sogar die Bergkulisse.

(km)