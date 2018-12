Juve fliegt geschlagen zurück nach Turin

Den Young Boys gelang am Mittwoch, was in dieser Saison noch keinem Seria-A-Team in Italien gelungen ist: Sie bezwangen in einer historischen Nacht das grosse Juventus Turin mit 2:1 und feiern ihren ersten Champions-League-Sieg in der Vereinsgeschichte. Deshalb müssen die Juve-Spieler inklusive Ronaldo und Dybala am Donnerstagmorgen frustriert und geschlagen zurück nach Turin fliegen. «Kurz nach 10 Uhr sind die Spieler in ihr Flugzeug gestiegen», heisst es von seiten des Flughafens Bern-Belp.

Um 10.30 flogen die Stars dann von Belp mit ihrem Charter-Flug direkt zurück nach Turin. Dies, nachdem sie die Nacht im Hotel Bellevue in Bern verbracht hatten. Dort hatten sich hunderte Menschen versammelt, um die Juve-Spieler abzufangen und ein Foto mit ihnen zu schiessen.

Die Stimmung auf dem Juve-Rückflug dürfte nicht allzu gut sein. Insbesondere bei Ronaldo, der wegen einer Bewegung zum Ball, das späte Ausgleichstor von Dybala zunichte machte. Trotzdem können sich die Spieler von Juventus über den Gruppensieg und dem Einzug in die Achtelsfinals freuen.