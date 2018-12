Kanton finanziert Shuttle-Bus nur für Turnunterricht

In dieser Woche beriet der Solothurner Kantonsrat über das Budget 2019. Eine Frage wurde dabei besonders heiss diskutiert: Sollen 16- bis 20-jährige Berufsschüler zu Fuss ins Turnen?

Das betroffene Schulhaus in der Solothurner Vorstadt verfügt über keine Turnhalle. Den Turnunterricht besuchen die Schüler daher im 1,4 Kilometer entfernten Sportzentrum. Im Budget zur Berufsbildung ist deshalb ein Betrag von 600'000 Franken – 200'000 Franken jährlich von 2019 bis 2012 – vorgesehen, der aufgewendet werden soll, um die Schüler mit einem Shuttle-Bus vom Schulhaus ins Sportzentrum zu chauffieren.

SVP befürchtete «Verweichlichung»

Der SVP passte das nicht: Sie stellte einen Antrag, den Betrag zu streichen und die Schüler zu Fuss auf den Weg in die Turnhalle und zurückzuschicken. «Ich bin kein Grüner. Aber man muss sich nicht für jeden Meter ins Auto setzen», wird Sprecher Beat Künzli in der «Solothurner Zeitung» zitiert. Christian Werner (SVP, Olten) wiederum befürchtete, dass mit dem Transport «der Verweichlichung Vorschub» geleistet werde. Man habe dann Schüler, die in der RS «beim ersten Fussmarsch zusammenbrechen».

Die Voten aus den Reihen der SVP fanden im Parlament allerdings zu wenig Anklang: Der Antrag wurde mit 50 zu 37 Stimmen bei 9 Enthaltungen abgelehnt. Ein Grossteil der linken Ratsseite befürwortete den Shuttleservice.





(sul)