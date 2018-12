Drogenring brachte 110 Kilo Kokain in die Schweiz

Der Kantonspolizei Bern gelang es in Zusammenarbeit mit der holländischen Polizei, einen internationalen Drogenring zu zerschlagen. Sieben Personen wird vorgeworfen, in verschiedenen Rollen als Organisatoren, Transporteure und Grossverteiler am Kokainhandel beteiligt gewesen zu sein.

Zwischen August 2014 und Juli 2015 soll die Organisation über 110 Kilogramm Kokain von Holland in die Schweiz geschmuggelt haben. Die sieben angeklagten Männer wurden wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei und weiteren Delikten angezeigt.

Zwei Kilogramm Koks bei Fahrzeugkontrolle gefunden

Die Ermittlungen begannen mit einer gewöhnlichen Fahrzeugkontrolle der Kantonspolizei Bern im Jahr 2015. Die Polizisten durchsuchten ein Auto und stiessen dabei im Ersatzreifen auf über vier Kilogramm Kokain. Nach längeren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Männer die Drogen von Holland in die Schweiz brachten und vorher bereits mehrere solcher Transporte ausgeführt hatten.

In Zusammenarbeit mit der Bundeskriminalpolizei ermittelte die Kapo Bern im Anschluss gegen ein Netzwerk, das von Holland aus Kokainlieferungen in die Schweiz organisierte und durchführte. Die kriminelle Organisation setzte dabei auf Transporteure, die die Drogen in Fahrzeugen, Behälter oder als Bodypacks über mehrere Grenzen bis in die Schweiz schmuggelten. Die Drogen wurden von Holland aus in die Westschweiz gefahren, wo das Kokain an Grossdealer weitererkauft wurde.

Hausdurchsuchung in Köniz

Im Verlauf der Ermittlungen konnte die Kapo Bern im Juli 2015 bei einer Hausdurchsuchung im Raum Köniz bei zwei weiteren Männern abgepackte Fingerlinge mit Kokain finden. Insgesamt wurden in der Wohnung rund zwei Kilogramm Kokain gefunden. Dem einen Mann wird vorgeworfen, die Drogen in die Schweiz geschmuggelt zu haben. Der andere wird verdächtig als Grossdealer im Raum Bern tätig gewesen zu sein.

Kurz nach der Hausdurchsuchung gelang es der Bundeskriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der holländischen Polizei, in Amsterdam weitere verdächtige Männer festzunehmen. Einer dieser Männer wurde im Anschluss der Kantonspolizei Bern ausgeliefert, da er verdächtigt wird, Kokaintransporte nach Bern geleitet und überwacht zu haben. Alle Angeklagten müssen sich nun vor Gericht verantworten.

