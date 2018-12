Kapo Bern probt den Ernstfall

Im Kanton St.Gallen stürzte kürzlich ein älteres Ehepaar mit dem Auto in einen Bach. Der Hund ertrank, der 80-jährige Mann konnte sich selber aus dem Auto befreien. Seine Ehefrau überlebte nur dank der Hilfe eines ausgerückten Polizisten, der die gefährliche Lage erkannte und die Frau aus dem kalten Bach retten konnte. Auch in Bern rettete ein Polizist vor mehreren Jahren einen Kinderwagen mit Kind, das in der Aare zu ertrinken drohte.

Die beiden Vorfälle zeigen, wie wichtig ein schnelles Eingreifen der Polizei in solchen Fällen sein kann. Um die Rettung von Personen in Berner Gewässern auch weiterhin zu gewährleisten, führt die Kantonspolizei Bern im Rahmen einer Weiterbildung sogenannte Kaltwasserübungen durch. Neu nehmen daran auch ältere Polizisten, Personen im Botschaftsschutz sowie die Polizeischule des französischsprachigen Teils des Kantons Bern teil.

Kanton Bern mit vielen kalten Gewässern

Schauplatz der Wasserrettungen war vor knapp einer Woche der Bielersee. Vor Ort herrschten «ideale» Bedingungen für die Kaltwasserübung: Die Lufttemperatur lag um den Gefrierpunkt und die Wassertemperatur bei lediglich fünf Grad. Zudem herrschte starker Wind und wechselweise Schnee und Regen.

Die widrigen Wetterbedingungen seien ideal für die Polizisten, erklärt Urs Läng, SLRG-Instruktor der Kapo Bern: «Die Übungen sind als Ergänzung zu den Rettungsschwimmkursen der Polizeischule gedacht.» Diese würden häufig im geschützten Rahmen wie zum Beispiel in Schwimmbädern stattfinden. «Gerade im Kanton Bern, wo es viele kalte Gewässer hat, sind solche realitätsnahen Kaltwasserrettungen elementar.»

«Man darf nie ins kalte Wasser springen»

Vor der eigentlichen Übung wurden die Polizisten über verschiedene Gefahren informiert. Mit einem Kopfsprung in das Gewässer springen und Menschen retten? Falsch, erklärt Bernhard Wenger, ebenfalls SLRG-Instruktor: «Man darf nie ins kalte Wasser springen. Die Atmung würde blockieren und der Körper hyperventillieren.» Zuerst solle man die Füsse ins Wasser halten und mit den Händen Nacken und Gericht benetzen, informiert Wenger.

Mentale Stärke der Polizisten

Bei den Teilnehmern der Übungen sei die Gefühlslage gemischt gewesen, teilt Läng mit. «Am Morgen vor der Übung zeigten sie sich äusserst nervös und fragten sich, ob sie es schaffen würden, abtauchen zu können.» Nach dem Kurs habe aber Freude und Stolz überwogen. «Die Polizisten erkannten ihre mentale Stärke und waren hocherfreut, Erfahrung in realitätsnaher Umgebung gemacht haben zu dürfen.»

(bho)