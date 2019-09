Kapo Solothurn sucht nach Auto mit Pferdeanhänger

Am Donnerstagnachmittag kam es in Olten zu einem Unfall: Ein Mann war mit seinem blauen Fiat in Richtung Sälikreisel unterwegs, als sein Auto von einem anderen Fahrzeug mit Pferdeanhänger touchiert wurde. Der Anhänger kollidierte seitlich mit dem blauen Fiat und am Auto des Mannes entstand erheblicher Sachschaden.

Die Lenkerin des Fahrzeuges mit dem Anhänger setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Kapo Solothurn ist nun auf der Suche nach einem weissen oder grauen Auto mit einem grauen Pferdetransportanhänger.

#Olten: Autolenkerin mit Pferdetransportanhänger fährt nach seitlicher Kollision im Sälikreisel weiter, ohne sich um den Schaden am beteiligten Auto zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 0623118080 entgegen. https://t.co/vpCxFGFlNN pic.twitter.com/GRwucw6Kpj — Kapo Solothurn (@KapoSolothurn) September 6, 2019

(rc)