Dach der Militärkaserne fängt Feuer

In der Nacht auf Montag brannte das Dach der Militärkaserne Bern. Aus Sicherheitsgründen musste die Kaserne evakuiert werden. Verletzt wurde niemand, schreibt die Feuerwehr der Stadt Bern in einer Mitteilung. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Franken betragen.

Am Sonntagabend kurz nach 23 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr an einen Brand an der Papiermühlestrasse gerufen. Vor Ort lokalisierten die Einsatzkräfte den Brand auf dem Dach der Militärkaserne, welches sich gerade im Umbau befindet. Via Autodrehleiter und Baugerüst gelangten die Feuerwehrleute auf das Dach und konnten so die brennende Dachisolation rasch löschen. Es konnte verhindert werden, dass der Brand in den Dachstock übergriff.

Mehrere Personen, die sich im Gebäude aufhielten, wurden evakuiert. Verletzte sind keine zu beklagen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis nach 2 Uhr an. Die Brandursache ist noch unklar.

(woz)