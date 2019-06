Kein Feuerwerk am 1. August – wegen Klima

Um den Klimaschutz weiter voranzutreiben, wird es am 1. August in Olten weder knallen noch blitzen. Ab sofort verzichtet die Stadt im Rahmen der Bundesfeier auf das Feuerwerk. Dies «mit Blick auf den dringend erforderlichen Klimaschutz und angesichts der in den letzten Jahren wachsenden Trockenheit in den Sommermonaten», wie die Stadtverwaltung schreibt.

Ausschlag für diese Änderung sollen mitunter auch Stadtbewohner gewesen sein. Gemäss dem Stadtschreiber Markus Dietler hätte es im letzten Jahr viele positive Rückmeldungen gegeben, als das Feuerwerk wegen der Waldbrandgefahr abgesagt werden musste. Doch im Internet sind die ersten Oltner bereits am Wettern: «Wir lassen uns vom Staat nichts vorschreiben», meint ein Oltner. Er werde nun selber Feuerwerke kaufen und es ordentlich knallen lassen.

(miw)